Japonya, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar breakdans finallerinde kazanan Japonya oldu.
Giriş: 10.08.2024 - 01:53 Güncelleme: 10.08.2024 - 01:53
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar breakdans finalleri yapıldı.
La Concorde'da gerçekleştirilen mücadelelerde Japonya, Litvanya'yı 3-0'lık skorla geçerek altın madalya kazandı.
Litvanya'nın gümüş madalya elde ettiği oyunlarda, Çin de Hindistan'a 2-1'lik üstünlük kurarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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