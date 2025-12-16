Japonya: Çin-Rusya ortak uçuşu bir gözdağı

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, Çin ve Rusya bombardıman uçaklarının son dönemde Japonya çevresinde ortak uçuşunu "gözdağı" olarak niteledi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre Koizumi, gazetecilere demecinde, Japonya açıklarında Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının ortak uçuş gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

Ortak uçuşa yönelik "Çin ve Rusya'nın niyetlerini kesin olarak bilemeyeceğini" kaydeden Koizumi, bu iki ülkenin işbirliğini güçlendirmek için harekete geçtiğini belirterek, "Bu hareketler gözdağı." dedi.

Japon Bakan, "(Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının) Tekrarlanan ortak uçuşlar, Japonya çevresinde faaliyetlerinin genişlediğini ve yoğunlaştığını yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Hava sahası ihlaline karşı sıkı önlemler aldıklarını ve savaş uçaklarını havalandırdıklarını belirten Koizumi, Japonya'nın olası önlemleri alarak "teyakkuzda bekleme niyetini" yineledi.

Ortak uçuş

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, geçen hafta iki Rus Tu-95 bombardıman uçağı Japon Denizi'nden kalkarak Doğu Çin Denizi üzerinde iki Çin H-6 bombardıman uçağıyla buluşmuş ve ardından Japonya'nın Şikoku adası açıklarında Pasifik Okyanusu'na doğru ilerlemişti.