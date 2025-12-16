Japonya: Çin-Rusya ortak uçuşu bir gözdağı
Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, Çin ile Rusya Hava Kuvvetlerinin ortak gerçekleştirdiği uçuşu bir gözdağı olarak nitelendirdi.
Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, Çin ve Rusya bombardıman uçaklarının son dönemde Japonya çevresinde ortak uçuşunu "gözdağı" olarak niteledi.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre Koizumi, gazetecilere demecinde, Japonya açıklarında Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının ortak uçuş gerçekleştirmesine tepki gösterdi.
Ortak uçuşa yönelik "Çin ve Rusya'nın niyetlerini kesin olarak bilemeyeceğini" kaydeden Koizumi, bu iki ülkenin işbirliğini güçlendirmek için harekete geçtiğini belirterek, "Bu hareketler gözdağı." dedi.
Japon Bakan, "(Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının) Tekrarlanan ortak uçuşlar, Japonya çevresinde faaliyetlerinin genişlediğini ve yoğunlaştığını yansıtıyor." ifadesini kullandı.
Hava sahası ihlaline karşı sıkı önlemler aldıklarını ve savaş uçaklarını havalandırdıklarını belirten Koizumi, Japonya'nın olası önlemleri alarak "teyakkuzda bekleme niyetini" yineledi.
Ortak uçuş
Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, geçen hafta iki Rus Tu-95 bombardıman uçağı Japon Denizi'nden kalkarak Doğu Çin Denizi üzerinde iki Çin H-6 bombardıman uçağıyla buluşmuş ve ardından Japonya'nın Şikoku adası açıklarında Pasifik Okyanusu'na doğru ilerlemişti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, bazı savaş uçaklarının Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (ADIZ) doğu ve güney bölümüne girdiğini duyurmuştu.
Çin ve Rusya, yılda bir ya da iki kez Kore Yarımadası ve Japon Takımadaları çevresinde ortak hava devriyesi yapıyor. Bundan önce en son Kasım 2024'teki benzeri faaliyette 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağı Güney Kore ve Japonya'nın ADIZ olarak tanımladığı sahalardan geçmişti.
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen, ülkelerce tek taraflı ilan edilen ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.
Faaliyetin, Çin ve Japonya arasında, Japon Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözlerinin yol açtığı diplomatik gerilimin sürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.
*Fotoğraf: Reuters, temsilidir