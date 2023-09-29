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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Japonya'da safari parkta aslanın saldırdığı bakıcı öldü

        Japonya'da safari parkta aslanın saldırdığı bakıcı öldü

        Japonya'da bir safari parkta, bakıcısı olduğu aslanın saldırısına uğrayan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 06:39 Güncelleme: 29.09.2023 - 06:39
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        Japonya'da safari parkta aslanın saldırdığı bakıcı öldü
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        Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir safari parkta hayvan bakıcısı, aslan saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

        Japonya'da Fukuşima eyaletinin Nihonmatsu bölgesindeki Tohoku Safari Park'ta aslan kafesinde bulunan hayvan bakıcısı Kato Keniçi'nin boynunda kanama tespit edildi.

        AA'nın ülke basınından aktardığı habere göre, 25 yılı aşkın süredir safari parkta çalışan 53 yaşındaki Kato, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Tohoku Safari Park Başkan Başkan Yardımcısı Kumakubo Noriçika'nın açıklamasına göre, güvenlik kamerası görüntülerinden, hayvan bakıcısına, bir aslanın saldırdığı saptandı.

        Tohoku Safari Park, güvenlik önlemlerinin iyileştirileceği ileri bir tarihe kadar hizmetini durdurduğunu duyurdu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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