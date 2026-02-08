Japonya'da seçim sonuçları açıklanıyor

Kyodo'nun paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, Takaiçi'nin partisi LDP, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 350'sini garantilemiş görünüyor.

Böylece LDP, parlamentonun alt kanadında üçte iki çoğunluğu elde ederek anayasa değişikliği yapacak gücü kazandı. Seçim öncesi 198 sandalyesi olan LDP, bu seçimle elini güçlendirmiş oldu.

Öte yandan muhalefetteki Merkezci Reform İttifakı, sandalye sayısının yarıya düşmesi üzerine istifa sinyali verdi.

LDP'nin zaferi açıklandıktan sonra konuşan Takaiçi, "Verdiğimiz seçim vaatlerini yerine getirme konusunda son derece ağır bir sorumluluk taşıyoruz." dedi.

REKLAM

Takaiçi, kabine kadrosunda büyük bir değişiklik yapmadan mevcut durumu koruyacağını ifade etti. Ayrıca Takaiçi, anayasa değişikliği için somut planların parlamentoda tartışılmasını umduğunu belirtti.

Japonya'da seçmen, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitmişti.

Meclise girebilmek için ülke genelinde 1284 aday yarışmıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.