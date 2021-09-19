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Japonya ile İngiltere'den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" mesajı

Japonya ile İngiltere, Çin'in bölgesel tehditkar faaliyetlerine karşı, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde anlaştı

Japonya ile İngiltere'den
Japonya ile İngiltere'den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" mesajı
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AA

Kyodo ajansına göre, İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığına göre, görüşmede ikili, Çin'in bölgesel tehditkar faaliyetlerine karşı, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde mutabakata vardı.

Bakan Motegi, savunma sahasında ABD, İngiltere ve Avustralya arasında oluşturulan üçlü "AUKUS" özel güvenlik anlaşmasını, ülkesinin memnuniyetle karşıladığını söyledi.

AA'nın haberine göre; üç ülke, AUKUS anlaşmasının, Çin'in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Motegi, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel yakın iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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