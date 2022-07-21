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Japonya Merkez Bankası faize dokunmadı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen firmaları desteklemeye devam edeceğini bildirdi

Japonya Merkez Bankası faize dokunmadı
BoJ faize dokunmadı
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AA

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Küresel çapta merkez bankalarının agresif bir şekilde sıkı para politikaları uyguladığı son dönemde BoJ'un emsallerinin aksine destekleyici tutumunu sürdürmesine gerekçe olarak, enflasyonda aşağı yönlü riskler ve ekonomik belirsizlikler gösterildi.

Karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği belirtildi.

Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği vurgulanan metinde, "BoJ, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarı sürdürmeye devam edecek. Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir" mesajı korundu.

BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, banka 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e indirirken, yılsonu enflasyon tahminini ise yüzde 2,3'e ve çekirdek enflasyon beklentisini de yüzde 1,3'e yükseltti.

Dolar/yen paritesi, BoJ'un kararının ardından 138,2 seviyesinde dengelenirken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 0,24'te bulunuyor.

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