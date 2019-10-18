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Japonya, Ortadoğu'dan topraklarına yapılan petrol sevkiyatının güvenliği için bölgeye asker ve gemi göndereceğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga düzenlediği basın toplantısında, "Petrol sevkiyatının güvenliği konusunda ABD öncülüğündeki koalisyona katılmayacağız, bunun yerine kendi gemilerimizi yollayacağız. Ancak ABD tarafıyla bu yönde işbirliğimiz sürecek" diye konuştu.

Japonya uzun süredir Washington'la Ortadoğu'da güç birliğine gitmekten kaçınıyor, zira Tokyo yönetiminin İran'la yakın diplomatik ve ekonomik bağları bulunuyor. Japon yönetimi, daha önce ABD ve İran arasında gerilimi azaltmak için arabuluculuk teklifinde bulunmuştu.

Japonya'nın bölgeye göndermeyi planladığı gemi ve askerlerin Umman Körfezi, Kuzey Arap Denizi bölgelerinde devriye gezeceği öngörülüyor.