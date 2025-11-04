Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Japonya - Türkiye kaç kilometre? Japonya - Türkiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Japonya - Türkiye kaç kilometre? Japonya - Türkiye arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Uzak Doğu'nun kültür başkenti Japonya ile Avrupa ve Asya'yı birleştiren Türkiye arasındaki mesafe, merak edilen konuların başında geliyor. İki ülke arasındaki uzaklık yalnızca coğrafi olarak değil, kültürel ve tarihi açıdan da ilgi çekici bir bağ kuruyor. Her yıl binlerce turist ve iş insanı, Tokyo'dan İstanbul'a ya da Ankara'dan Osaka'ya seyahat ediyor. Peki Japonya - Türkiye kaç kilometre, Japonya - Türkiye mesafe ne kadar sürüyor? İşte iki ülke arasındaki uzaklığa ve seyahat süresine dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 09:38 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya - Türkiye kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Japonya ile Türkiye arasındaki mesafe, iki ülkenin tam olarak hangi şehirleri arasında ölçüldüğüne göre değişiyor. Ancak genel olarak başkentler üzerinden yapılan hesaplamalarda, Ankara ile Tokyo arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 8.600 kilometre civarında. Bu rakam, harita üzerinde en kısa rota dikkate alınarak hesaplanıyor. Gerçek yolculuk mesafesi kullanılan ulaşım aracına, rotaya ve aktarma noktalarına göre değişiyor. Uçuş rotaları genellikle Asya üzerinden geçerken, bazı hatlar Avrupa yönünü izliyor. Seyahat süresini etkileyen bir diğer faktör ise hava koşulları ve rüzgar yönleri oluyor.

        JAPONYA - TÜRKİYE KAÇ KİLOMETRE?

        Japonya - Türkiye kaç kilometre sorusunun yanıtı, seçilen şehirler arasında farklılık gösterebiliyor. Örneğin Tokyo ile İstanbul arasındaki kuş uçuşu mesafe 8.930 kilometre civarındayken, Ankara - Osaka arası yaklaşık 8.700 kilometre olarak hesaplanıyor. Japonya’nın kuzeyindeki Sapporo kentiyle Türkiye’nin güneyindeki Antalya arasındaki mesafe ise 9.500 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu farklar, Japonya’nın ada ülkesi olması ve ülkenin doğudan batıya geniş bir coğrafyaya yayılmasıyla açıklanabilir.Harita üzerinde bakıldığında, Japonya’nın doğu Asya’nın en uç noktasında, Türkiye’nin ise batı Asya’nın sonunda yer alması iki ülke arasındaki mesafeyi oldukça uzun kılıyor. Aradaki bu uzaklık, doğrudan uçuşlar için önemli bir etken olurken, seyahat süresini de belirleyici hale getiriyor.

        JAPONYA - TÜRKİYE MESAFE NE KADAR?

        Japonya - Türkiye mesafe ne kadar sorusunun yanıtını verirken kara ve deniz yollarını da hesaba katmak gerekir. İki ülke arasında doğrudan kara bağlantısı bulunmuyor. Ancak teorik olarak kara yoluyla bir rota çizildiğinde, mesafe yaklaşık 11.000 kilometreyi buluyor. Bu rota; Çin, Kazakistan, Gürcistan ve ardından Türkiye üzerinden geçiyor. Elbette bu rota, uzun süren bir yolculuğu ve vize süreçlerini içeriyor.Deniz yoluyla ulaşım ise daha çok ticaret taşımacılığı kapsamında yapılıyor. Japonya’dan Türkiye limanlarına gönderilen gemiler, Pasifik Okyanusu’ndan Hint Okyanusu’na, ardından Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e ulaşarak Türkiye kıyılarına geliyor. Bu güzergâhta ortalama deniz taşımacılığı süresi 25 ila 30 günü bulabiliyor.Dolayısıyla, iki ülke arasındaki mesafe yalnızca kilometre cinsinden değil, ulaşım türüne göre de farklı bir deneyim sunuyor.

        JAPONYA - TÜRKİYE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Japonya - Türkiye ne kadar sürede gidilir sorusuna en net yanıtı uçak yolculukları veriyor. Günümüzde Tokyo’dan İstanbul’a direkt uçuşlar yaklaşık 12 ila 13 saat sürüyor. Türk Hava Yolları, haftanın belirli günlerinde Tokyo Haneda Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında direkt seferler düzenliyor. Bu süre, rüzgar yönü ve uçuş rotasına göre 30 ila 60 dakika değişebiliyor.Aktarmalı uçuşlarda ise süre 15 ila 20 saate kadar çıkabiliyor. Özellikle Dubai, Doha veya Frankfurt üzerinden yapılan uçuşlarda aktarma süreleri toplam seyahati uzatıyor. Japonya’nın diğer şehirlerinden örneğin Osaka, Nagoya veya Fukuoka’dan yola çıkan yolcular için önce Tokyo’ya ya da başka bir Asya merkezine ulaşmak gerekiyor.Yani genel olarak, Japonya’dan Türkiye’ye yapılan bir uçuşun ortalama süresi 12-14 saat civarındadır. Kara veya deniz yoluyla ulaşım düşünüldüğünde ise bu süre günleri buluyor.

        JAPONYA - TÜRKİYE ARASINDA ULAŞIM VE SEYAHAT SEÇENEKLERİ

        Uçakla seyahat iki ülke arasında en çok tercih edilen ulaşım şekli olsa da, bazı özel durumlarda gemi veya kargo uçuşları da kullanılıyor. Özellikle ticaret ve lojistik sektöründe Japonya’dan Türkiye’ye elektronik, otomotiv ve sanayi ürünleri taşınıyor. Türkiye’den Japonya’ya ise mermer, gıda ve tekstil ürünleri gönderiliyor. Bu iki ülke arasında düzenli olarak deniz taşımacılığı rotaları bulunuyor. Turizm açısından bakıldığında, Japon turistler Kapadokya, Pamukkale ve İstanbul gibi destinasyonlara yoğun ilgi gösteriyor. Türk vatandaşları için de Japonya son yıllarda popülerleşen kültür rotalarından biri haline geldi. Uzaklık fazla olsa da, doğrudan uçuşların artması sayesinde iki ülke arasındaki seyahatler her geçen yıl daha da kolaylaşıyor.Ayrıca, Japonya ve Türkiye arasında güçlü diplomatik ilişkiler ve karşılıklı vize kolaylıkları bulunuyor. Bu durum da seyahat planlamasında önemli bir avantaj sağlıyor.

        JAPONYA - TÜRKİYE ARASI SAAT FARKI VE ZAMAN DİLİMİ

        İki ülke arasındaki mesafe yalnızca kilometreyle değil, zaman farkıyla da hissediliyor. Japonya, Türkiye’den 6 saat ileride bulunuyor. Yani Türkiye’de saat 12.00 iken Japonya’da saat 18.00 oluyor. Bu fark, uçuş ve iletişim planlamasında dikkate alınması gereken önemli bir detay.Uzun uçuşlar nedeniyle jet lag etkisi yaşayan yolcuların seyahat öncesinde uyku düzenlerini ayarlamaları öneriliyor. Zaman farkı, özellikle iş görüşmeleri ve toplantı planlamalarında da dikkate alınması gereken bir faktör.

        Uzak doğunun güneşinin doğduğu Japonya ile Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısı Türkiye arasındaki 8.000 kilometrelik mesafe, iki ülke arasındaki bağları zayıflatmıyor. Aksine, her yıl artan turizm, ticaret ve kültürel işbirlikleri, bu uzaklığın aslında köprülerle kısaldığını gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?