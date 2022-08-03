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Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor?

Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto'nun adı bir süredir Victoria's Secret modeli Kelsey Merritt ile anılıyor. Önceki gün İtalya'nın Tavalora Adası'nda kaya tırmanışı yaparken objektiflere yansıyan ikilinin görüntüleri, iddiaları alevlendirdi 

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  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    Rock grubu 'Thirty Seconds to Mars' ile de tanınan müzisyen ve aktör Jared Leto hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    Bir süredir İtalya'da tatil yapan Leto'nun, Filipinli model Kelsey Merritt ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.
  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan ikilinin, birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.
  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    REHBER EŞLİĞİNDE KAYA TIRMANIŞI

    Önceki gün objektiflere yansıyan Jared Leto ile Kelsey Merritt'in görüntüleri, aşk söylentilerini alevlendirdi.

    Leto ile Merritt, çıktıkları yat turunda Tavalora Adası'nda durdu. Bir botla karaya çıkan ikili, sonra da rehber eşliğinde bir kaya tırmanışı gerçekleştirdi.
  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    Jared Leto ve Kelsey Merritt'e, ayrıca model Jasmine Tookes ve Izabel Goulart'ın da eşlik etti.
  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    Kendini hasır şapka ile kamufle eden Leto'nun ve siyah bir mayo giydiği görülen Merritt'in, keyifli halleri dikkat çekti.
  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    İLK FİLİPİN ASILLI MODEL

    Leto'nun adının birlikte anıldığı Kelsey Merritt, ünlü Sports Illustrated Dergisi'ne poz veren ilk Filipin asıllı Amerikalı model olarak hafızalara kazındı. Ünlü model, 2018'de de seçmeleri geçip Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı.
  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    Kelsey Merritt, aynı yıl sporcu Conor Dwyer ile flört ediyordu. Fakat çift, bu 2022'nin başında yollarını ayırdı.
  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    BU FİLMLE HAFIZALARA KAZINDI

    Öte yandan Leto'nun sinemaverlerin hafızasına kazınmasına yol açan yapımlardan biri Darren Aronofsky'nin yönettiği 'Requiem for a Dream' oldu. Ünlü aktör, bu filmde madde bağımlısı 'Harry Goldfarb' karakterini canlandırdı. Leto; 'Dövüş Kulübü', 'Panik Odası', 'American Psycho', 'Lord of War', 'Lonely Hearts' ve 'Mr. Nobody' gibi filmlerde de rol almıştı.
  • Jared Leto ile Kelsey Merritt aşk mı yaşıyor? İtalya'da tatil yaparken görüntülendiler - Magazin haberleri

    OSCAR GETİREN ROL

    Jared Leto, 2013 yapımı 'Dallas Buyers Club' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandı. Leto son olarak 'House of Gucci' filminde 'Paolo Gucci'yi canlandırdı.

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