Fransız edebiyatının dünyaca ünlü temsilcilerinden Jean de La Fontaine 8 Temmuz 1621 tarihinde dünyaya geldi. Bugün 398'inci doğumgünü kutlanan La Fontaine'nin hayatı birçok öğrenci ve edebiyatsever tarafından merak konusu oldu.

Peki Jean de La Fontaine kimdir? La Fontaine'nin en bilinen eserleri nelerdir? İşte Jean de La Fontaine'nin kısa biyografisi...

JEAN DE LA FONTAINE KİMDİR?

Jean de La Fontaine, 1621 yılında Fransa’da dünyaya gelmiştir. Özellikle fabl türünde verdiği eserlerle bilinen Jean de La Fontaine, ismini de bu tarzda yazdığı özgün eserlerle duyurmuştur.

Varlıklı bir ailenin çocuğu olan yazar, Paris'te kolejde okudu ve hukuk tahsili yapmıştır. Ailesi onun papaz olmasını istemiş, çeşitli memurluklarda bulunsa da, düzensiz bir hayat yaşamıştır.

1673 senesinde Madam de la Sablière'nin himayesine girerek burada ilim adamları, felsefeciler ve yazarlarla tanışmış ilk masallarını bu sayede kaleme almıştır. Sanatçı, masallarındaki konularda, şark klasiklerinden esinlenmiştir. Yazar sade ve akısı üslübuyla masallarını çoğunlukla herkesin anlayabileceği bir şekilde yazmıştır.

Masallarında en fazla görülen hayvanlar aslan, kurt, tilki, eşek ve horozdur. İnsanlardan ise özellikle köylüleri olay örgüsünde yer vermiştir. Birçok eserinde kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır.

La Fontaine, 13 Nisan 1695 tarihinde Paris'te 73 yaşında hayatını kaybetmiştir.

LA FONTAINE'NİN ÖNEMLİ ESERLERİ

Özellikle masal alanında adını ölümsüzleştiren La Fontaine'nin toplamda 12 kitaptan oluşan 238 masalı vardır. Yazarın bu alanda verdiği eserler "La Fontaine Masalları" olarak bilinir.

En ünlü La Fontaine Masalları arasında; Aslan Payı, Horozla İnci, Tavşanla Kamplumbağa, İnsan ve Aynalar, Karga ile Tilki, İki Katır yer almaktadır.