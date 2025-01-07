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        Haberler Dünya Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti

        Fransa'da aşırı sağın en önde gelen isimlerinden ve Ulusal Ralli partisinin kurucusu olan Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:15
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        Jean-Marie Le Pen hayatını kaybetti
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        Fransa siyasetinin en önde gelen isimlerinden olan ve ülkede II. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağın kurucusu olarak bilinen Jean Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.

        Kurduğu Ulusal Ralli partisini kızı Marine Le Pen'e devreden, Jean Marie Le Pen, 2002 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ikinci olarak büyük bir başarı elde etmiş, ikinci turda Chirac'a kaybetmişti.

        Fransa'nın en önde gelen siyasetçilerinden ve son iki cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'a karşı yarışan Marine Le Pen, Jean Marie Le Pen'in kızı.

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