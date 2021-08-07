Jeff Bezos serveti geçtiğimiz hafta 186 milyar dolara gerilemişti. Bernard Arnault'un serveti ise 196 milyar dolara ulaştı. Jeff Bezos böylece 'dünyanın en zengin insanı' unvanını kaybetti.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeff Bezos Albuquerque, New Mexico'da doğdu.

1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı.

1994'te Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

1 Şubat 2018'de Amazon, 2 milyar dolarlık üç aylık kazançla bugüne kadarki en yüksek kârını bildirdi.

27 Temmuz 2017'de Bezos, tahmini net değeri 90 milyar doların biraz üzerine çıktığında, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'e göre bir an için dünyanın en zengin kişisi oldu.

Serveti ilk kez 24 Kasım 2017'de 100 milyar doları aştı ve 6 Mart 2018'de Forbes tarafından 112 milyar dolarlık net değerle resmi olarak dünyanın en zengin insanı seçildi.