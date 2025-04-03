Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez korkmasına rağmen neden uzaya çıkacağını açıkladı

Lauren Sanchez, milyarder nişanlısı Jeff Bezos ile İtalya'da yapacağı gösterişli düğününden iki ay önce neden uzaya gideceğini açıkladı.

Emmy ödüllü bir gazeteci olan 55 yaşındaki Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, şarkıcı Katy Perry, NASA'nın eski roket bilimcisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn ile birlikte uzay yolculuğu yapacak. 14 Nisan'da kalkışa hazırlanan Blue Origin Flight NS-31, Rus astronot Valentina Tereshkova'nın 1963'teki tek başına uzay uçuşundan bu yana tamamen kadınlardan oluşan ilk mürettebat olarak tarihe geçecek.

Lauren Sanchez; "Biraz korkuyorum" dediği uzay yolculuğuna nişanlısı Bezos'un neden çıkmasını istediğini şu ifadeyle anlattı: Evimizde bir söz vardır; 'Hayat, korkunun diğer tarafında başlar.'

Sanchez ayrıca, birlikte uzaya çıkacağı arkadaşlarıyla ilgili; "Bu kadınların hepsi kendi başlarına birer hikaye anlatıcısı. Uzaya çıkacaklar ve hissettiklerini farklı şekillerde yayabilecekler" dedi.

REKLAM

Yolculuğun tamamının 11 dakika sürmesi bekleniyor. Yolcular, roketle uzaya ulaştıklarında, Dünya'ya geri dönmeden önce yaklaşık dört dakika roketin etrafında süzülebilecekler.