Jehan Barbur'dan İzmir'de konser

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Müzik otoriteleri tarafından “İçinizi ısıtan şarkıları ile huzurun vücut bulmuş hali” olarak nitelendirilen Jehan Barbur, 29 Nisan’da İzmir Kat Sanat’ta sevenleri ile buluşuyor.

Sakinleştirici sesi ve duygu yüklü şarkılarıyla Türkiye'nin en iyi caz vokallerinden biri kabul edilen besteci/yorumcu Barbur, duygusal şarkılarıyla İzmirli müzikseverlere müzik ziyafeti sunacak. Konserin biletleri Biletinial’da.