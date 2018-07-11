Jeju United - Gyeongnam FC maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Jeju United, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. Maç öncesi Jeju United 27 puanla 2. sırada, Gyeongnam FC 25 puanla 3. sırada bulunuyor. Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gyeongnam FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 537 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jeju United kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Gyeongnam FC sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Jeju United önceki hafta Gyeongnam FC mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Gyeongnam FC ise Jeju United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Jeju United, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

Gyeongnam FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gyeongnam FC, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.