'Wednesday' dizisiyle yıldızı parlayan Jenna Ortega, Hollywood'un tartışmalı yapay zekâ patlamasından bahsederken, sektörün tehlikeli bir alana doğru sürüklenmesinden korktuğunu belirtti.

Marakeş Film Festivali tarihinin en genç jüri üyesi olarak görev yapan 23 yaşındaki ABD'li oyuncu; "İnsanlar olarak, tarihe baktığınızda, her zaman işleri abartma eğilimindeyiz. Derin belirsizlik zamanlarında olduğumu biliyorum. Ve sanki Pandora'nın kutusunu açmışız gibi hissediyorum" dedi. Pandora'nın kutusu, Antik Yunan efsanelerinde, içinde kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli kutu olarak anlatılıyor.

Yapay zekânın insan yaratıcılığını yansıtan güzel kusurları taklit edemeyeceğini savunan Jenna Ortega, Deadline'a verdiği röportajda, sözlerine; "Bir bilgisayarın ruhu yok ve bu bizim asla özdeşleşebileceğimiz veya bağ kurabileceğimiz bir şey değil" şeklinde devam etti. Oyuncu daha da ileri giderek, izleyicilerin yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerden yorulduğu ve insani hikâye anlatıcılığına geri dönmek istediği bir gelecek hayal ettiğini söyledi.

Jenna Ortega geçen yıl The New York Times'ın podcast yayınında yapay zekânın olumsuz yönleri hakkında görüşlerini dile getirmiş, sosyal medya platformlarında kendisine ait küçük yaştaki halini içeren sahte, cinsel içerikli fotoğraflar gördüğünü söylemişti.