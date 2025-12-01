Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jenna Ortega'nın yapay zekâ isyanı: Pandora'nın kutusunu açtık

        Jenna Ortega'nın yapay zekâ isyanı

        Hollywood'daki yapay zekâ patlamasından korktuğunu dile getiren Jenna Ortega; "Sanki Pandora'nın kutusunu açmışız gibi hissediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Pandora'nın kutusunu açtık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Wednesday' dizisiyle yıldızı parlayan Jenna Ortega, Hollywood'un tartışmalı yapay zekâ patlamasından bahsederken, sektörün tehlikeli bir alana doğru sürüklenmesinden korktuğunu belirtti.

        Marakeş Film Festivali tarihinin en genç jüri üyesi olarak görev yapan 23 yaşındaki ABD'li oyuncu; "İnsanlar olarak, tarihe baktığınızda, her zaman işleri abartma eğilimindeyiz. Derin belirsizlik zamanlarında olduğumu biliyorum. Ve sanki Pandora'nın kutusunu açmışız gibi hissediyorum" dedi. Pandora'nın kutusu, Antik Yunan efsanelerinde, içinde kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli kutu olarak anlatılıyor.

        REKLAM

        Yapay zekânın insan yaratıcılığını yansıtan güzel kusurları taklit edemeyeceğini savunan Jenna Ortega, Deadline'a verdiği röportajda, sözlerine; "Bir bilgisayarın ruhu yok ve bu bizim asla özdeşleşebileceğimiz veya bağ kurabileceğimiz bir şey değil" şeklinde devam etti. Oyuncu daha da ileri giderek, izleyicilerin yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerden yorulduğu ve insani hikâye anlatıcılığına geri dönmek istediği bir gelecek hayal ettiğini söyledi.

        Jenna Ortega geçen yıl The New York Times'ın podcast yayınında yapay zekânın olumsuz yönleri hakkında görüşlerini dile getirmiş, sosyal medya platformlarında kendisine ait küçük yaştaki halini içeren sahte, cinsel içerikli fotoğraflar gördüğünü söylemişti.

        "Yapay zekâdan nefret ediyorum" diyen Ortega, ortaya çıkan yaratılmış fotoğrafları için de "İğrenç" nitelendirmesi yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jenna Ortega
        #Yapay Zeka
        #Hollywood
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto