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Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye...

Brad Pitt ile evliliğini 2005'te sonlandıran Jennifer Aniston, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Pitt ile ayrılık sebebini açığa kavuşturan Aniston, tüp bebek tedavisi gördüğü dönemden ve pişmanlıklarından bahsetti

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  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan 'Friends'de 'Rachel Green' karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Jennifer Aniston (53), özel hayatıyla ilgili konuştu. 
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    Allure Dergi'sine röportaj veren Aniston, 2005'te boşandığı eski eşi Brad Pitt ile ayrılığı ve uzun dönem tüp bebek tedavisi görmesiyle ilgili itiraflarda bulundu.
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    "ÖZEL BİR ŞEYE SAHİPTİK"

     Kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt hakkında konuşan Jennifer Aniston,  "Brad hayatımın aşkı mıydı? Açıkçası bilmiyorum. ‘O benim hayatımın aşkı’ diyen kimseyle karşılaşmadım. Kesinlikle büyük bir aşktı. Tüm bu kaosun içinde çok özel bir şeye sahiptik" dedi.
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    "ÇOCUK VERMEDİM DİYE AYRILDIĞIMIZ SÖYLENDİ"

    İkilinin ayrılık sebebi olarak Jennifer Aniston'un çocuk yapmak istememesi basına yansımıştı. Aniston, iddialara şu sözlerle karşılık verdi: "Yıllar boyunca birçok söylenti dolaştı. Eşimin beni terk etmesinin, ayrılmamızın ve evliliğimizi bitirmemizin sebebi, benim ona çocuk vermemem olarak gösterildi. Bunların hepsi koca bir yalan! Şu anda saklayacak hiçbir şeyim yok."
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    "KEŞKE BİRİSİ BANA 'YUMURTALARINI DONDUR' DESEYDİ"

    Zamanında çocuk yapmak için çok uğraştığını ve sonunda çabalarının karşılığını alamamasından dolayı hiç pişmanlık duymadığını ifade eden ABD'li oyuncu, "Uzun yıllar boyunca tüp bebek tedavisi gördüğümü sakladım. Bu yalnızca kendime sakladığım özel bir süreçti" diye konuştu.

    Jennifer Aniston, Brad Pitt ile aşk yaşadığı ve evli kaldığı dönemlerde verdiği bir röportajda çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    "HAMİLE KALMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

    30’lu yaşlarının sonunda ve 40’lı yaşlarında çok zor zamanlar yaşadığını söyleyen Aniston, "Eğer o dönemi yaşamasaydım şu an olduğum kişi olamazdım. Hamile kalmaya çalışıyordum. Tüp bebek tedavisi görüyordum, Çin çayı içiyordum, kısacası her yolu deniyordum" dedi.
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    "İŞ İŞTEN GEÇTİ"

    Jennifer Aniston, yumurtalarını dondurmadığı için duyduğu pişmanlığı "Aklınıza gelmiyor. İşte şimdi buradayım. İş işten geçti" sözleriyle ifade etti.
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    "ŞU ANDA BİRİNİN DESTEĞİNE İHTİYACIM VAR"

    Aniston, yeniden evlenmekle ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı: "Asla' deme ama çok da ilgilenmiyorum bu konularla. Bir ilişkim olsun isterim. Hiç belli olmaz... Bazı günler eve geldiğimde ‘Şu anda birinin desteğine ihtiyacım var’ diyorum. Birinin kollarına kendini atmak ve 'Zor bir gündü' demek güzel olurdu" dedi.
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    SET AŞKI EVLİLİĞİ BİTİRDİ

    Öte yandan Pitt ve Aniston, 2000 yılında nikah masasına oturmuştu. Fakat Brad Pitt, 'Bay ve Bayan Smith' (Mr and Mrs Smith) filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile yaşadığı aşk nedeniyle 2005'te Aniston'dan boşanmıştı.
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    Pitt ve Jolie, 2014 yılında evlenmişti. 2016'da ayrılma kararı alan ikili, 2019'da boşanmıştı. Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin üçü biyolojik ve üçü evlatlık olmak üzere; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında altı çocuğu bulunuyor.
  • Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye... - Magazin haberleri

    Jennifer Aniston daha sonra 2015'te aktör Justin Theroux ile evlenmişti. Ancak ikilinin bu mutluluğu çok uzun sürmemişti. Aniston ve Theroux, 2018'de yollarını ayırmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Splash News

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