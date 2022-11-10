Jennifer Aniston'dan Brad Pitt ve 'tüp bebek' itirafı: Çocuk vermedim diye...

"KEŞKE BİRİSİ BANA 'YUMURTALARINI DONDUR' DESEYDİ"

Zamanında çocuk yapmak için çok uğraştığını ve sonunda çabalarının karşılığını alamamasından dolayı hiç pişmanlık duymadığını ifade eden ABD'li oyuncu, "Uzun yıllar boyunca tüp bebek tedavisi gördüğümü sakladım. Bu yalnızca kendime sakladığım özel bir süreçti" diye konuştu.

Jennifer Aniston, Brad Pitt ile aşk yaşadığı ve evli kaldığı dönemlerde verdiği bir röportajda çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.