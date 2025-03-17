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        Haberler Dünyadan Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Theroux, sevgilisi Nicole Brydon Bloom ile gizlice evlendi: Plajda özel düğün - magazin haberleri

        Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Theroux, sevgilisi Nicole Brydon Bloom ile gizlice evlendi

        Jennifer Aniston ile sekiz yıllık evliliğini 2018'de bitiren Justin Theroux, yeniden dünyaevine girdi. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği Nicole Brydon Bloom ile Karayipler'de gizli ve özel bir düğünle evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:10
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        Oyuncu Justin Theroux, Jennifer Aniston'dan boşanmasından yedi yıl sonra yeniden evlendi.

        53 yaşındaki Theroux, 30 yaşındaki oyuncu Nicole Brydon Bloom ile Meksika'nın Tulum bölgesindeki özel bir plaj düğünüyle gizlice evlendi.

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        Şubat 2023'ten bu yana birlikte olan çift, sadece çok yakınlarının katıldığı özel bir törenle dünyaevine girdi.

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        Plajda gelinlik ve damatlıkla ama çıplak ayaklarla mutluluk pozu veren çift, evlilik yeminlerini etmelerinin ardından soluğu okyanusta aldı.

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        Az sayıda davetlinin önünde evlenen ve düğünlerinin olacağını önceden duyurmayan Justin ve Nicole çifti, düğünlerinden bir gün önce de Karayip sularında yüzerken görüntülenmişti.

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        GÖZLERDEN UZAK OLMAYI TERCİH EDİYORLAR

        Aralık 2023'te Nicole Bloom'un ikiz kız kardeşinin düğününden bir fotoğrafla ilk kez Instagram'da aşklarını ilan eden çift, Haziran 2024'te Naomi Watts ve Billy Crudup'un Meksika'daki düğününe birlikte katılmıştı.

        Theroux daha önce ilişkilerini kamuoyunun gözünden uzak tutmayı tercih ettiğinden bahsetmişti. Verdiği bir röportajda, kendisi için kamuoyuna açık bir ilişkide olmamanın çok daha eğlenceli olduğunu söylemişti.

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        EVLİLİKLERİ 8 YIL SÜRDÜ

        'Friends' dizisi yıldızı Jennifer Aniston ile Justin Theroux'nun birlikteliği 2007'de başlamıştı. İkili, 2010'da evlenmiş ve 2018'de de boşanmıştı.

        Çift, 2018'de ayrılma kararlarını duyuran ortak bir açıklama yayımlamış ve "Daha fazla spekülasyona yol açmamak için ayrılığımızı duyurmaya karar verdik. Bu karar geçen yılın sonunda karşılıklı olarak ve sevgiyle alındı. Biz, bir çift olarak yollarını ayırmaya karar veren iki dostuz, ve bu değerli dostluğumuzu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" demişti.

        #Nicole Brydon Bloom
        #Justin Theroux
        #Jennifer Aniston
        #düğün
        #evlilik
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