EVLİLİKLERİ 8 YIL SÜRDÜ

'Friends' dizisi yıldızı Jennifer Aniston ile Justin Theroux'nun birlikteliği 2007'de başlamıştı. İkili, 2010'da evlenmiş ve 2018'de de boşanmıştı.

Çift, 2018'de ayrılma kararlarını duyuran ortak bir açıklama yayımlamış ve "Daha fazla spekülasyona yol açmamak için ayrılığımızı duyurmaya karar verdik. Bu karar geçen yılın sonunda karşılıklı olarak ve sevgiyle alındı. Biz, bir çift olarak yollarını ayırmaya karar veren iki dostuz, ve bu değerli dostluğumuzu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" demişti.