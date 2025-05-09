Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Aniston'ın evine girerken yakalanan kişinin mahkemedeki tuhaf halleri: Cam bölmede üstü çıplak halde seyretti - magazin haberleri

        Jennifer Aniston'ın evine girerken yakalanan kişinin mahkemedeki tuhaf halleri

        Hollywood yıldızı Jennifer Aniston'ın evinin kapısına arabasıyla çarparak içeri girmeye çalışan Jimmy Wayne Carwyle, üstü çıplak halde çıktığı mahkemede tuhaf bakışlarıyla objektiflere yansıdı. Yargıcın, tacizciyle ilgili karar verirken sarf ettiğ sözler dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahkemeye üstü çıplak çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jennifer Aniston'ın 21 milyon dolarlık malikanesinin ön kapısına çarparak içeri girmeye çalıştığı için tutuklanan Jimmy Wayne Carwyle, olaydan birkaç gün sonra mahkemede üstü çıplak, tuhaf bir şekilde görüntü verdi. 48 yaşındaki Carwyle, geçtiğimiz günlerde Aniston'ın Los Angeles'ın lüks bölgesi Bel Air'deki evine yönelik taciz ve vandalizm suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, mahkeme salonunun gözaltı alanında camın arkasından kameralara ürpertici bakışlar ve tuhaf yüz ifadeleriyle yansıdı.

        Jimmy Wayne Carwyle, arabasıyla demir bahçe kapısına çarptığında Jennifer Aniston evdeydi. Oyuncunun güvenlik ekibi, onu evin girişinde durdurdu ve silahla etkisiz hale getirerek polis çağırdı.

        REKLAM

        'Takıntılı hayran' olduğu düşünülen Jimmy Wayne Carwyle, Jennifer Aniston'a Mart 2023'ten itibaren istenmeyen sosyal medya, sesli mesaj ve e-posta mesajları göndermekle suçlandı. Son mesajının, kazayla aynı gün gönderildiği tespit edildi.

        Jimmy Wayne Carwyle,, duruşma sırasında bir savunma yapmadı, hatta hiç konuşmadı. Ancak camekan arkasından duruşma salonuna dikkatle baktı ve ellerini camın üzerine koydu.

        AKLİ DENGESİ ŞÜPHE YARATTI

        Jimmy Wayne Carwyle'nin kendisine yöneltilen suçlamalarla yüzleşebilecek zihni yeterlilikte olup olmadığının belirlenmesi için ruh sağlığı mahkemesine gitmesi gerektiği belirlendi. Yargıçlardan biri, uzaklaştırma kararı talebine yanıt olarak, Carwyle'ın bu kararı anlayıp anlamayacağından şüphe ettiğini söyledi, ancak yine de uzaklaştırma emri verdi.

        Aniston'ın evine girmeye çalışan kişi, arabasıyla demir kapıya çarptı

        Kefalet bedeli 150 bin dolar olarak belirlenirken, sonraki duruşmanın 22 Mayıs'ta Hollywood'daki Ruh Sağlığı Mahkemesi'nde yapılması kararı çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jennifer Aniston
        #taciz
        #mahkeme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!
        Mattia Ahmet dehşetinde yeni görüntü! Bıçaklama öncesi yumruklama!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri