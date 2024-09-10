Kaynak ayrıca, "Matt Damon, Lopez'in galada Ben Affleck konusunu tartışmak için yaptığı her türlü girişimi engelledi. Zamanlaması çok garipti çünkü Matt'i etkinlikte samimi bir konuşma yapmak için kenara çekmenin kameralara yansıyacağını ve görüntünün viral olacağını biliyordu" dedi.