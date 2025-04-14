Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 'JLO Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Antalya ve İstanbul olmak üzere iki şehirde hayranlarıyla bir araya gelecek olan Jennifer Lopez'in konser ücretleri belli oldu.

Jennifer Lopez'in konser ücretleri ayakta ve VIP olmak üzere ücretler değişkenlik gösteriyor. Lopez'i ayakta dinlemek için en ucuz bilet 26 bin TL ile en pahalı bilet ise 72 bin TL.

REKLAM

1 Temmuz'daki Antalya'daki konserin ayakta dinleme biletleri; 25 bin 465 TL ila 71 bin 951 TL, 4 Temmuz'daki İstanbul konserinde ise ayakta dinleme biletleri 10.859 TL ila 105.372 TL arasında değişiyor.

Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletleri ise 71.267 TL ila 666.000 TL arasında satışa çıktı.