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        Haberler Magazin Jennifer Lopez, 'Kızılcık Şerbeti' Asude'yi hatırlattı

        Jennifer Lopez, 'Kızılcık Şerbeti' Asude'yi hatırlattı

        ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in pembe takımı ve saç aksesuarı, SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki 'Asude' karakterine benzetildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 20:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:14
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        'Asude'yi hatırlattı
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        Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in son sosyal medya paylaşımı Türk hayranlarının ilgisini çekti.

        Pembe bir takım elbise ve saç aksesuarıyla yaptığı paylaşım, Jennifer Lopez'in SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Asude' karakterine benzetilmesine neden oldu.

        Öte yandan Jennifer Lopez, yeni dünya turnesi 'JLO Live In 2025' kapsamında Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Jennifer Lopez
        #kızılcık şerbeti
        #Asude
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