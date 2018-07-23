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Jennifer Lopez, bu kez de Instagram'da paylaştığı cesur fotoğrafla adından söz ettirmeyi başardı.



Sporu hayatından eksik etmeyen Jennifer, spor salonunda paylaştığı poza "Şimdi eğlence başlasın" notunu yazdı.



Gençlere taş çıkaran 48 yaşındaki yıldız, 18 saatte 3 milyon beğeniye ulaştı.