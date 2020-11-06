Reuters

Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri, çevre izin ve lisans yönetmeliğinin ekinde yer alan "Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler" listesine eklendi.

Listeye yapılan bu eklemeyle bu işletmelere çevre izin ve lisansı alma zorunluluğu getirildi. Kapsam dahilindeki jeotermal enerji üretim tesisleri, faaliyette bulunabilmek için öncelikle geçici faaliyet belgesi, bu belge tarihinden itibaren de 1 yıl içinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorunda olacaklar.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan çevre izin ve lisans yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, bu işletmelerin çevre izin ve lisans belgesi alma zorunluluğunun 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren başlaması hüküm altına alındı.