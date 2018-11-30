1 | 19

Beşiktaş, ilk 6 dakikasında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu 3 golle deplasmanda Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. İkinci yarıda sahne alan Jeremain Lens iki gol bir asistle siyah-beyazlılara 3 puanı getiren oyuncu oldu. Sosyal medyaya damga vuran Lens için birbirinden ilgiç yorumlar yapıldı. İşte Hollandalı yıldız için yapılan paylaşımlar...