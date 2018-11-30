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Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu

30.11.2018 - 10:05 | Güncelleme:

Jeremain Lens, Beşiktaş'a Sarpsborg karşısında 3 puanı getiren isim olurken sosyal medyada da gecenin yıldızı oldu! Hollandalı futbolcunun performansı gündeme oturdu

  • 1 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    Beşiktaş, ilk 6 dakikasında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu 3 golle deplasmanda Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. İkinci yarıda sahne alan Jeremain Lens iki gol bir asistle siyah-beyazlılara 3 puanı getiren oyuncu oldu. Sosyal medyaya damga vuran Lens için birbirinden ilgiç yorumlar yapıldı. İşte Hollandalı yıldız için yapılan paylaşımlar...

  • 2 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Jeremain Lens, Sarpsborg'un ocağını söndürüyor"

  • 3 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Buz gibi Norveç'i ateşe verdi!"

  • 4 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Jeremain Lens bey diyeceksiniz"

  • 5 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Lens'in herkesi susturduğu o an.

    Vallahi seni savunacağız Jeremain Lens!"

  • 6 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Geçen hafta Adem Ljajic dönmüştü..

    Bugün de Lens geri döndü..."

  • 7 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Lens rüyadan uyanmakla kalmadı rakiplerin uykusunu kaçırdı. Hadi uyuyun şimdi uyuyabilirseniz."

  • 8 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "O Lens'i Norveç'ten Türkiye'ye omuzlarında getirsen bile hakkını ödeyemezsin Karius"

     

  • 9 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Jeramain Lens. Marc Overmars'tan bir tık iyi..."

     

  • 10 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Özlemiştik dönüşlerini. Ekmek banıyorum ekrana, Lens'in fotoğrafına"

  • 11 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Jeremain Lens yargı dağıttı!"

  • 12 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Norveç soğuk ama Lens de kolay biri sayılmaz"

     

  • 13 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Ne mesajlar ne tweet'ler boşa gitti be Lens... Ayağına sağlık"

  • 14 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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    "Objektif olmak gerekirse Lens, Mbappe den iyi futbolcu net"

     

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  • 17 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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  • 19 Jeremain Lens, Sarpsborg maçı performansıyla gündeme oturdu
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