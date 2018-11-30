Beşiktaş, ilk 6 dakikasında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu 3 golle deplasmanda Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. İkinci yarıda sahne alan Jeremain Lens iki gol bir asistle siyah-beyazlılara 3 puanı getiren oyuncu oldu. Sosyal medyaya damga vuran Lens için birbirinden ilgiç yorumlar yapıldı. İşte Hollandalı yıldız için yapılan paylaşımlar...
"Jeremain Lens, Sarpsborg'un ocağını söndürüyor"
"Buz gibi Norveç'i ateşe verdi!"
"Jeremain Lens bey diyeceksiniz"
"Lens'in herkesi susturduğu o an.
Vallahi seni savunacağız Jeremain Lens!"
"Geçen hafta Adem Ljajic dönmüştü..
Bugün de Lens geri döndü..."
"Lens rüyadan uyanmakla kalmadı rakiplerin uykusunu kaçırdı. Hadi uyuyun şimdi uyuyabilirseniz."
"O Lens'i Norveç'ten Türkiye'ye omuzlarında getirsen bile hakkını ödeyemezsin Karius"
"Jeramain Lens. Marc Overmars'tan bir tık iyi..."
"Özlemiştik dönüşlerini. Ekmek banıyorum ekrana, Lens'in fotoğrafına"
"Jeremain Lens yargı dağıttı!"
"Norveç soğuk ama Lens de kolay biri sayılmaz"
"Ne mesajlar ne tweet'ler boşa gitti be Lens... Ayağına sağlık"
"Objektif olmak gerekirse Lens, Mbappe den iyi futbolcu net"
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