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        Haberler Spor Futbol İngiltere Jeremy Doku'dan Manchester City'ye 5 yıllık imza - Futbol Haberleri

        Jeremy Doku'dan Manchester City'ye 5 yıllık imza

        Premier Lig devi Manchester City, Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'yu renklerine bağladı. 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:28 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:28
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        Doku'dan M. City'ye 5 yıllık imza
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        İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'yu renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Rennes ile tüm kulvarlarda 91 maça çıkan Doku, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Manchester ekibi, daha önce Hırvat futbolcular Mateo Kovacic ve Josko Gvardiol'u kadrosuna katmıştı.

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