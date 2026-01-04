Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jessica Alba sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

        Jessica Alba sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

        16 yıllık evliliğini 2024'te bitiren ve meslektaşı Danny Ramirez ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Jessica Alba, Meksika tatilinde sevgilisiyle öpüşürken objektife yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 13:11 Güncelleme: 04.01.2026 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Plajda aşk
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jessica Alba ile sevgilisi Danny Ramirez, Meksika'da Cabo sahilinde güneşli bir günün tadını çıkarırken görüntülendi. Çift, plajda birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken fotoğraflandı.

        Oyuncu ikili, öpüşürken fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen, bundan rahatsızlık duymadı.

        Bir ara plajda güneşlenirken görülen 44 yaşındaki Jessica Alba'ya, 33 yaşındaki sevgilisi Danny Ramirez güneş kremi sürdü.

        REKLAM

        Danny Ramirez, geçtiğimiz günlerde program çakışmaları nedeniyle 'The Last Of Us' dizisindeki rolüne dönmeyeceğini açıklamıştı.

        Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren Jessica Alba, geçen yazdan bu yana adının birlikte anıldığı Danny Ramirez ile aşkını Kasım 2025'te resmen duyurmuştu.

        Jessica Alba ile Cash Warren'ın, 16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven isimli kızları ve 7 yaşında Hayes adlı bir oğulları var.

        Jessica Alba ve eski eşi Cash Warren
        Jessica Alba ve eski eşi Cash Warren
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kardeşlerin Tokat usulü kayak macerası

        Kardeşlerin Tokat usulü kayak macerası

        #Jessica Alba
        #aşk
        #sevgili
        #öpüşme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!