Jessica Alba sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Jessica Alba ile sevgilisi Danny Ramirez, Meksika'da Cabo sahilinde güneşli bir günün tadını çıkarırken görüntülendi. Çift, plajda birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken fotoğraflandı.

Oyuncu ikili, öpüşürken fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen, bundan rahatsızlık duymadı.

Bir ara plajda güneşlenirken görülen 44 yaşındaki Jessica Alba'ya, 33 yaşındaki sevgilisi Danny Ramirez güneş kremi sürdü.

Danny Ramirez, geçtiğimiz günlerde program çakışmaları nedeniyle 'The Last Of Us' dizisindeki rolüne dönmeyeceğini açıklamıştı.

Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren Jessica Alba, geçen yazdan bu yana adının birlikte anıldığı Danny Ramirez ile aşkını Kasım 2025'te resmen duyurmuştu.

Jessica Alba ile Cash Warren'ın, 16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven isimli kızları ve 7 yaşında Hayes adlı bir oğulları var.

Jessica Alba ve eski eşi Cash Warren