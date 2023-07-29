Jessica May tarihi filme hazırlanıyor Etiler'de elindeki Türk tarihi hakkındaki kitaplarla objektiflere yansıyan Jessica May, konuyla alakalı, "Bu ülkenin tarihini hep merak etmişimdir. Zaten elimden geldiğince araştırıyordum ama şimdi daha detaylı araştırmam gerekecek çünkü yakın zamanda 1300'lü yıllara kadar uzanan ve günümüze de değinen, beni çok heyecanlandıran bir filmde rol alacağım" ifadelerini kullandı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Jessica May, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Elindeki Türk tarihi ile ilgili kitaplarla objektiflere yansıyan Jessica May, "Bu ülkenin tarihini hep merak etmişimdir. Zaten elimden geldiğince araştırıyordum ama şimdi daha detaylı araştırmam gerekecek çünkü yakın zamanda 1300'lü yıllara kadar uzanan ve günümüze de değinen, beni çok heyecanlandıran bir filmde rol alacağım" dedi.

Sinema filmi için at binicilik dersleri de almaya başlayacağını söyleyen oyuncu "Kendimi çok şanslı hissediyorum" şeklinde konuştu. REKLAM

"HASRET GİDERDİM" Geçtiğimiz günlerde Hüseyin Kara ile birlikte eşinin memleketi olan Rize'ye giden Jessica May, "Yaylaları gezdik ve bol bol böğürtlen yedim. Kayınvalidem ve sahiplendiğimiz köpeğimiz ile hasret giderdim. Çok iyi geldi bana. Rize harika bir şehir" açıklamasını yaptı.

"AKIMA POZİTİF BAKMIYORUM" Son günlere damga vuran 'Barbie' akımı ile ilgili konuşan Jessica May, "Filmi izlemedim. İzlemek istiyorum. Çocukluğumun bir parçası. Ben de çok oynamıştım ama Barbie akımına pozitif bakmıyorum. Kıyafet ve güzellik algısı üzerine kurulan bu akım benim dikkatimi çekmiyor" ifadelerini kullandı. Brezilyalı oyuncu Türk vatandaşı oldu