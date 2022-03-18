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Jessica May artık Türk vatandaşı!

2018'de dünyaevine girdiği fotoğrafçı Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı Jessica May, Türk vatandaşı oldu. Ünlü oyuncu, mutluluğunu Instagram'dan paylaştı

HABERTURK.COM
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    Ünlü oyuncu Jessica May, 4 yıl önce fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile Brezilya'da nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten May, hayaline kavuştu.
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    "RESMİ OLARAK TÜRK VATANDAŞI OLDUM"

    Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşan oyuncu, elinde evraklarla verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı. Jessica May, mutluluğunu, "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum!" sözleriyle dile getirdi. Bir hayli neşeli olduğu görülen May'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Kullanıcılar 5 Aralık'ta 28 yaşına basan Jessica May'ın gönderisine Türk bayrağı emojileri eklemeyi ihmal etmedi.
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    BİLİNMEYENLERİNİ ANLATMIŞTI

    Öte yandan Jessica May, geçtiğimiz yıl Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda babasının köklerinin dayandığı Litvanya'nın vatandaşlık teklifini neden kabul etmediğini, Türk vatandaşı olmaya ne zaman, nasıl karar verdiğini, çevresinin ve ailesinin bu durumu nasıl karşıladığını anlatmıştı.

    İşte o röportaj...
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    "HERKES 'ARTIK TÜRK MÜSÜN?' GİBİ SORULAR SORMAYA BAŞLADI"

    - Türk vatandaşı olma fikri ne zaman ve nasıl oluştu?

    Galiba evlendikten sonra oluştu. Çünkü herkes 'Vatandaş oldun mu?' , 'Artık Türk müsün?' gibi sorular sormaya başladığında, biz de bunu araştırdık ve belli bir zaman sonra bu hakkı elde ettiğimizi öğrendik.

    Aslında Türkiye ya da başka bir ülkenin pasaportuna sahip olmak oralı olduğunuz anlamını taşımıyor. Bunu kalbinizden hissetmeniz gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum; burası benim artık ikinci vatanım sayılır, o yüzden buranın bir parçası olabilmek beni de çok mutlu eder.
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    "EMNİYETTEN RANDEVU VERDİLER"

    - Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmak size neler hissettirdi?

    Henüz olamadım ama en kısa zamanda olmayı bekliyorum. Bu süreç gerçekten yorucu ve uzun bir süreç. Başvurduktan sonra iki yıl bekleyenler varmış mesela. Herkes elini kolunu sallayan vatandaş olabiliyor zannediyor ama gerçekten de öyle değil. En azından benim için süreç bu şekilde ilerlemiyor. Mesela ben uzun zamandır belgelerimi tamamlayıp başvurumu bitirmeye çalışıyordum.

    Geçen ay bu işlemleri hallettik. Şimdi de mart ayının sonunda parmak izi almak için emniyetten randevu verdiler. O randevudan sonra da başka işlemler olacak diye biliyorum. Mesela polis evimize gelip gerçekten burada yaşayıp yaşamadığımıza bakacakmış. Dediğim gibi uzun bir süreç ama ben sabırla bekliyorum. Tek dileğim; iki yıl gibi çok uzun sürmemesi.
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    "TÜRK ROLLERİNDE DE OYNAYABİLİRİM"

    - Türk vatandaşı olmanın yaşamınızda ve kariyerinizde ne gibi değişimlere yol açacağını düşünüyorsunuz?

    Bu sadece kağıt üzerinde olan bir şey. Ben zaten Türkiye'yi çok sevdiğim için uzun süredir buradayım. Eşimin ya da benim burada bağlı kalıp, hareket etmeme gibi bir durumu söz konusu değildi ama biz burada yaşamayı beraber seçtik. Kariyerim için de şunu söyleyebilirim; Türkçemi daha iyi geliştirebilirsem belki bir gün Türk rollerinde de oynayabilirim.
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    "ARTIK BUNLARLA VAKİT KAYBETMEYECEĞİM"

    - Türk vatandaşı olmanın ne tür avantajlar sağlayacağını düşünüyorsunuz?

    Artık bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram olacak. Bu komik gelebilir ama burada yaşayan birisi için bence çok önemli bir şey. Çünkü burada bu numara ile her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi de bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaram var ama bu yabancılara verilen bir numara ve herkes yabancı olduğunuzu anlıyor. Bir de bürokrasi ile ilgili bazı kolaylıklar sağlayacağını düşünüyorum. Uzun süredir burada yaşasam da, eşim Türk de olsa, her sene ikametgah ve çalışma izinleriyle uğraşmak zorunda kalıyorduk. Artık bunlarla vakit kaybetmeyeceğim.
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    "LİTVANYA VATANDAŞLIĞI ALABİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

    - Aileniz ve çevreniz bu kararınızı nasıl karşıladı?

    Çok şaşırmadılar diyebilirim. Bu zaten olası bir seçenekti. Mesela baba tarafım Litvanyalı ve Türkiye'de Litvanya konsolosluğu ile görüşme fırsatım oldu ve onlar aile bağlarımdan dolayı Litvanya vatandaşlığı alabileceğimi söylediler. Ama Litvanya sadece kendi vatandaşı olmanıza izin veriyor. Brezilya vatandaşlığımdan vazgeçmem gerektiği için istemedim. Aynı zamanda o zaman Türk vatandaşı da olamayacaktım. Türkiye'nin böyle bir kısıtlaması yok ve bence böyle olması çok güzel.
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    "TÜRK OLMANIN DNA'SINDA SANIYORUM BUNLAR VAR"

    - Türkiye'nin ve Türklerin hangi özellikleri sizi derinden etkiledi / etkiliyor?

    Türkler çok misafirperver. Mesela sizi tanımasalar bile sofralarına davet ediyorlar. Bir sorun yaşadığınızda sürekli yardımcı olmaya çalışıyorlar. Türk olmanın DNA'sında sanıyorum bunlar var.
  • Jessica May, Türk vatandaşı oldu

    "TÜRKİYE'DE İNSANLARIN DEVE KULLANDIĞI SÖYLENMİŞTİ"

    - Brezilya'dayken Türkiye ve Türkler hakkındaki bilgileriniz, fikirleriniz, izlenimleriniz nelerdi?

    Büyük babaannem Türklerle çalıştığı için zaten biraz fikir sahibiydim. Ama Türkiye'yi ilk ziyaret edeceğim zaman Sao Paulo'daki arkadaşlarım burada insanların develeri kullandığını söylemişti. Duyduğumda çok şaşırmıştım ve Türkiye'ye geldiğimde daha da şaşırdım çünkü Türkiye gerçekten hiç düşündükleri gibi bir yer değil.

    Herkes bir şeye başlarken, bir yere giderken soru işareti olarak girer ama nokta olarak çıkar. Ülkeme gittiğimde de hep söylüyorum; Türkiye hakkında kötü düşünen herkesi gelip bu toprakları gezmeye davet ediyorum.

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