Jet Sosyete 21. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Jet Sosyete bu akşam 20. bölümüyle ekranlardaydı. Eğlenceli anların yaşandığı Jet Sosyete'ye asıl damgasını vuran ise O Ses Türkiye detayıydı. Jet Sosyete 21. yeni ölüm fragmanı ve 20. son bölümüne dair detaylar haberimizde.

JET SOSYETE 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Jet Sosyete 21. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Jet Sosyete 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

JET SOSYETE 20. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alışveriş haftası sebebiyle ofiste Yaşar hariç herkese hediye paketi geliyordur. Yaşar bu duruma çok bozulmaktadır. Ona hiç hediye yollanmadığını zanneder fakat durum öyle değildir. Paketlerin peşine düşünce onu sürpriz beklemektedir.

Şennur gizli gizli Kumsal’la görüşmektedir. Bu gizemli hal Talip’in başka şüpheler duymasına yol açar.

Tony’nin yalı turlarından esinlenerek Alara, Tony ve Gündüz gece özel arkeoloji turları düzenlemeye kara verir. Bu turlara katılımın çok yüksek olmasındaki sebep pek de düşündüğümüz gibi değildir.

Melike ve Ozan’ın geçen yıl O Ses Türkiye’ye yaptıkları başvuru kabul edilir. Yarışmaya katılacaklarını ailelerine nasıl açıklayacaklarını düşünen ikili tekrar yakınlaşacak mıdır? Nazlı ve İlayda’nın bu duruma tepkisi ne olacaktır?

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