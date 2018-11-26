Jet Sosyete dizisi 7. son bölümü ile geçtiğimiz Çarşamba günü TV 8 ekranlarına geldi. Jet Sosyete son bölümününde; Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür. Peki, Jet Sosyete 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Jet Sosyete 7. son bölümde neler yaşandı?

JET SOSYETE 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

JET SOSYETE SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür.

Aynı salonda dans dersi almaya başlayan Kumsal ile Yıldız bu sayede tanışırlar. Talip ise bu tanışıklıktan haberdar olmadan Kumsal’la flört etmeye çalışmaktadır.

Zahide’nin en sevdiği dizi İlayda’ların yalısında çekilecektir. Zahide ve Gizem’in set ziyareti Gizem’in diziden rol kapmasıyla sonuçlanır.

Safiye, fokus grup araştırmalarında C kategori ev kadınlarını temsil etmek üzere iş bulmuştur. Gizem’in dizide rolüne devam edebilmesi onun fokus grup toplantısında söyleyeceklerine bağlıdır.

Alara’nın sağlıklı yaşam adına girdiği açlık diyeti sonucunda bayılması ile onu hastaneye götürmek zorunda kalan ve kendi yerine Şennur’u fokus grup toplantısına gönderen Gizem’in dizi hayatını tehlikeye girer.

Jet Sosyete 8. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da TV8 ekranlarına gelecek.

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