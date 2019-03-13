Jet Sosyete'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Jet Sosyete normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de TV8 ekranlarında oluyordu. Ancak bu akşam saat 20.00'de Jet Sosyete yayınlanmayacak. 13 Mart TV8 yayın akışı ve Jet Sosyete yeni bölümünün yayınlanacağı saat haberimizde.

JET SOSYETE BU AKŞAM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8'in 13 Mart yayın akışına göre, Jet Sosyete bu akşam saat 20.00'de yayınlanmayacak. tv8 yayın akışına göre Jet Sosyete'nin yayın saati değişti. Jet Sosyete bu akşam saat 22.15'te ekranlarda olacak.

JET SOSYETE 2. SEZON 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sürekli kız istemeye gidip kapıdan çevrilen Talip ve Şennur bu konu hakkında intikam planları yapar ve Yaşarlara tekrar kız istemeye gidip bu sefer onlar biz istemiyoruz derler. Olan olaylar sonucu Yüksel ailesi ve Yılmaz ailesi tekrar görüşmeme kararı alır fakat Şennur’un en sevdiği kıymetli paltosunu Safiyelerde unutması işleri karıştıracaktır.

Para sıkıntısı çeken Yüksel ailesi çözümü Yaşar’ın zam almasında arar. Bir yandan Yaşar ofiste Cengiz’e konuyu açmaya çalışırken bir yandan da Safiye, Gizem ve Zahide’ye konuyu dolaylı yollarla anlatmaya çalışır.

Yaşar’ın bu çabası Cengiz’in sürekli konudan kaçmasına, Safiye’nin ise yanlış anlaşılmasına sebep olacaktır.

Harry’nin Nepal’den yeni dönen eski kız arkadaşı Samsara, İlayda ile Harry’nin arasının açılmasına sebep olur.

TV8 YAYIN AKIŞI - 13 MART

07:00 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

09:15 Gel Konuşalım / Canlı

11:00 Survivor Panorama / Canlı

13:30 Gerçeğin Peşinde / Canlı

15:45 Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm

22:15 Jet Sosyete / Yeni Bölüm

00:15 Yemekteyiz

02:15 Gel Konuşalım

04:15 Survivor Panorama