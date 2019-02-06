Jet Sosyete yeni bölümü bu akşam yok mu? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Jet Sosyete'nin 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken, dizi yayıncı kuruluş olan TV8'in bu akşamki yayın akışında da bulunmuyor. Peki Jet Sosyete neden yok? Jet Sosyete yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

JET SOSYETE BU AKŞAM NEDEN YOK?

Jet Sosyete yeni bölümünün normalde bu akşam yayınlanması lazım. TV8 yayın akışında da bu akşam Jet sosyete yerine Kolonya Cumhuriyeti filmi yer alıyor. Jet Sosyete'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmazken, dizinin bu akşam neden yayınlanmadığına dair bir açıklama da henüz gelmedi. Ancak Jet Sosyete yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.

JET SOSYETE 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

İlayda, Ozan’a Murat Boz’la birlikte olduğunu söyler. Ozan buna ikna olmayarak bu durumun peşine düşer ve Murat Boz’un, İlayda’ya son derece ilgili ve şefkatli olduğunu görür. Ancak her şeye rağmen İlayda, oynadığı oyunun ortaya çıkmasına engel olamayacaktır.

Alara, bir arkadaşının düğününe Gündüz’le birlikte gitmek ister. Gündüz, bu durumun ilişkide başka bir boyuta geçilmesi anlamına geleceğini düşünerek düğüne gitmeme yollarını arar. Bunun üzerine Alara, eski bir arkadaşı ile gitmeye karar verir ama bu durum da Gündüz’ün kıskançlık krizleri geçirmesine yol açar.

Kumsal, Talip’in davranışlarının sebebinin ona yapılan bir büyü olduğunu düşünür. Şennur da Kumsal’ın öyle sanmasını istediği için bu fikrini destekler fakat pişman olur.

Ofistekiler bu senenin yeni ilkbahar koleksiyonunu hazırlamaya başlar ve Cengiz’in renk körü olduğunu fark ederler. Bu gerçeği İlaydaların şirketiyle anlaşma yapana kadar hem İlayda’dan hem de üzülmesin diye Cengiz’in kendisinden saklamaya çalışırlar.

Gizem, “Gizem’li Günler”in çekimlerine tam gaz devam eder fakat reytingleri arttırmak ve programı Şennur’a kaptırmamak için bir şeyler yapmak zorundadır. Safiye’yle planlar yaparlar. Gündüz ve Yıldız da yardım eder ama sonunda her şey ortaya çıkar.

TV8 YAYIN AKIŞI - 6 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA

06:15 Oynat Bakalım Program

07:00 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm Program

08:45 Oynat Bakalım Program

09:15 Gel Konuşalım / Canlı Program

12:00 Jet Sosyete Dizi

15:00 Yemekteyiz Yarışma

20:00 Kolonya Cumhuriyeti / TV'de İlk Sinema

00:15 Yemekteyiz Yarışma

02:15 Gel Konuşalım Program

04:15 Çok Güzel Hareketler Bunlar Program