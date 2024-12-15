Jim Carrey'nin intihar eden nişanlısının annesi kavgayı yeniden alevlendirdi: Meteliksiz olması umrumda değil

Trajik ölüm olayı sonrasında Jim Carrey, uzun yıllar ekranlardan uzak kalmış, iki yıl önce de şov dünyasından emekli olduğunu duyurmuştu. Emekliliğini açıklarken de "ancak melekler altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse" dönebileceğini söylemişti.

Oysa yeni filminin galasında, rolü neden kabul ettiğini anlatırken Carrey, "Bir sürü şey aldım ve açıkçası paraya ihtiyacım var" ifadesini kullandı.