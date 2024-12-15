Jim Carrey'nin intihar eden nişanlısının annesi kavgayı yeniden alevlendirdi: Meteliksiz olması umrumda değil
Jim Carrey'nin eski nişanlısının annesi, kızının intiharından onu sorumlu tutarak aralarındaki kavgayı yeniden alevlendirdi. Jim Carrey'nin para için sinemaya döndüğünü söylemesini eleştirdi: Meteliksiz olması umrumda değil
Jim Carrey'nin 2015'te hayatını kaybeden nişanlısı Cathriona White'ın annesi, kızının intiharından sorumlu tuttuğu Hollywood yıldızıyla arasındaki şiddetli kavgayı yeniden alevlendirdi.
Brigid Sweetman, rol aldığı 'Kirpi Sonik 3'ün tanıtımını yaparken tekrar ilgi odağı haline gelen oyuncu Jim Carrey'yi sert bir dille eleştirdi.
Brigid Sweetman, 62 yaşındaki Jim Carrey'nin, filmin bu hafta Londra'daki galası sırasında kırmızı halıda göründüğünde, paraya ihtiyacı olduğu için beyazperdeye döndüğüne dair şaka yollu açıklama yapmasının ardından nasıl öfkelendiğini anlattı.
Daily Maile'e konuşan Sweetman, bir zamanlar Hollywood'un en çok para kazanan yıldızlarından biri olan oyuncuya karşı duyduğu nefreti dile getirirken, "Onun hakkında söyleyecek iyi bir şeyim yok ve adını bile söylemek istemiyorum. Cathriona yüzünden kalbim hala kırık" dedi.
Ünlülerin stilisti de olan makyaj sanatçısı Cathriona, Jim Carrey ile üç yıllık fırtınalı bir ilişki yaşamıştı. Bir dargın bir barışık süren ilişkileri, 2012'de Cathriona 27, Carrey 50 yaşındayken başlamıştı.
Brigid Cathriona, 30 yaşındayken Los Angeles'taki evinde aşırı dozda reçeteli ilaç karışımı nedeniyle 2015'te hayatını kaybetmişti.
Ölümünün ardından Brigid Cathriona'nın İrlanda'daki ailesi, Jim Carrey'yi kızlarına tacizde bulunmak, onu uyuşturucuyla tanıştırmak ve ona cinsel yolla bulaşan bir hastalık bulaştırmakla suçlamıştı.
Trajik ölüm olayı sonrasında Jim Carrey, uzun yıllar ekranlardan uzak kalmış, iki yıl önce de şov dünyasından emekli olduğunu duyurmuştu. Emekliliğini açıklarken de "ancak melekler altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse" dönebileceğini söylemişti.
Oysa yeni filminin galasında, rolü neden kabul ettiğini anlatırken Carrey, "Bir sürü şey aldım ve açıkçası paraya ihtiyacım var" ifadesini kullandı.
Kariyeri yeniden yoluna girmiş gibi görünse de eski nişanlısının annesi, kızının ölümünün ardından hayatları paramparça olan ailesinin daha fazla kalp kırıklığı yaşadığını söylerken; "Paraya ihtiyaç duyduğuna dair söylediklerini duydum ve umurumda değil. Eğer meteliksizse zerre kadar umrumda değil. Onunla hiç konuşmadım ve asla konuşmak istemiyorum. Cathriona'nın ölümünden sonra hayatımın en kötü yıllarını yaşadım" diye konuştu.
Bir süre önce eşini kaybeden acılı anne, kendisine de kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.
Nişanlısının intiharından sorumlu tutulan Jim Carrey, Cathriona'nın ailesi tarafından açılan davayla karşı karşıya kalmıştı. Cathriona'nın ölümünden bir yıl sonra ailesi, ABD'de haksız ölüm ve uyuşturucu satıcısı sorumluluk yasasının ihlali gerekçesiyle Carrey'i 'zenginlik ve şöhret statüsünü kötüye kullanmakla' suçlayan bir dava açmıştı.
Aile, Kanadalı oyuncunun, Brigid Cathriona'nın ölümüne yol açan reçeteli ilaçları kendisine vermeden önce sahte bir isim kullanarak yasadışı bir şekilde elde ettiğini iddia etmiş, ünlü yıldızı, Cathriona'nın intiharına katkıda bulunan zihinsel sıkıntıya neden olmakla suçlamışlardı.
Brigid Cathriona'nın ölümünden iki yıl önce yazdığı bir notta; "Benim için iyi şeyler yaptın ama seninle birlikte olmak bir insan olarak beni mahvetti Jim" yazdığı ortaya çıkmıştı.