Benfica, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Portekiz ekibi, Joao Felix'in 3 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. Eintracht Frankfurt, N'Dicka'nın 20. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 70 dakika 10 kişiyle mücadele etti.

Frankfurt, karşılaşmanın başında 10 kişi kaldı. 20. dakikada penaltıya sebep olan Obite Evan N'Dicka, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıda topun başına geçen Joao Felix, takımını 1-0 öne geçirdi.

Eintracht Frankfurt'un bu gole cevabı 40. dakikada geldi. Ante Rebic'in pasına penaltı noktası üzerinde düzgün bir vuruş yapan Luka Jovic, takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

Bu golden 3 dakika sonra sahneye yine Joao Felix çıktı. Portekizli futbolcu, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla kaleci Trapp'i mağlup etti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Benfica, karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf oldu. Köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Felix'in arka direğe indirdiği topu tamamlayan Ruben Dias, skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın yıldızı Joao Felix, 54. dakikada bir kez daha sahne aldı. Grimaldo'nun pasına ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Felix, durumu 4-1'e getirdi. 19 yaşındaki Felix, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde hat-trick yapan en genç futbolcu oldu.

Mücadeleyi bırakmayan Frankfurt, 72. dakikada bir kez daha umutlandı. Guzman'ın asistinde iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturan Paciencia, farkı yeniden 2'ye indirdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Nisan Perşembe günü Commerzbank Arena'da oynanacak.