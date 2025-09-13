Joao Pereira: Ayaklarımızın yere basması gerekiyor

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, 2-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Pereira, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, galibiyet için oyuncularını tebrik etti.

"BELKİ DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Futbolcularının çaba gösterdiğine dikkati çeken Pereira, "Oyuncular yüzde yüz oynamaları gerektiğini anladılar. Bu şekilde oynamaya devam ettikçe galibiyetler alacağız. Çok güzel maç oldu. İki takım açısından da özellikle ilk yarı iyi oyun vardı. İki takım da çok harika pozisyonlara girdi. İlk yarıda pozisyonlar bulduk. Belki daha fazla gol atabilirdik. Maalesef şut atamadık." diye konuştu.

"AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI GEREKİYOR"

Pereira, futbolseverlerin de keyifli maç izlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Lige biraz kötü başladık ama şu anda iki galibiyet aldık. Bunu kenara bırakıp artık ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çünkü Türkiye ligi çok zor. Bunun farkındayız. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Bundan daha az bir performansı hiçbir zaman kabul edemeyeceğiz. Her zaman bütün gücümüzle oynamazsak galibiyet almak çok zor. Burası çok zor bir lig."