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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Galibiyete çok ihtiyacımız vardı - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Galibiyete çok ihtiyacımız vardı

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, galibiyete çok ihtiyaçları oldukları bir maça çıktıklarını belirterek, "Önümüzdeki maç için bu galibiyet bize özgüven verecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 00:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:23
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        "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı"
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        Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, basın toplantısında gazetecilere yine bir maça iyi başladıklarını söyledi. Maçın daha ilk dakikasında Vilhena ile gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Pereira, "Ardından antrenmanda çalıştığımız bir pozisyonla golü bulduk. Ardından bir pozisyon daha bulduk. Belki ikinci golü bulsak rahatlayabilirdik." diye konuştu.

        İlk yarıda kendilerinin ikinci yarıda da Samsunspor'un daha iyi oynadığını aktaran Pereira, son 15 dakikada oyuncularının büyük bir mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

        Bu dakikalarda Cordova ve Makouta ile gelişen kontrataklarda ikinci golü bulup rahatlayabilecek pozisyonlarının olduğunu dile getiren Pereira, "Bunları biz değerlendiremedik. Ancak kalemizde de rakibin direkten dönen iki topu oldu. Burada biz mutlu olduk. Takımımı ve oyuncuları galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Pereira, içinde bulundukları durumu herkesin anlaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Bugün bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki maç için bu galibiyet bize öz güven verecek. Oyuncularım, sahada gösterdikleri mücadele ile galibiyeti hak etti. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Antrenmanlara da gelerek bizi desteklediler. Ayrıca bu galibiyeti bütün kulüp çalışanlarına armağan etmek istiyorum. Bize yardımcı oldular, büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu galibiyette onların da emeği var. Ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Kazanmamız gereken maçlar var. Sonuna kadar gitmek istiyoruz ve buna inanmamız gerekiyor. Bulunduğumuz zor durumdan çıkmak için çok çalışmamız gerekiyor."

        Gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili soruya ise Pereira, "Trabzon her zaman hayatımda olacak bir şehir. Orada iken evlendim, orada çocuğum oldu ve 2 yaşına kadar Trabzon'da büyüdü. Trabzon'da görüştüğüm arkadaşlarım var ama şu anda onların kaybetmesini istiyorum. Bizler için çok zor bir maç olacak. Üstelik Alanyaspor'u çok iyi tanıyan bir hocaları da var. Ama biz oradan puan almak için elimizden gelen maksimum gücü kullanacağız." cevabını verdi.

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