Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ı resmen affetti

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ABD Başkanı Joe Biden, iki davadan hapis cezasıyla karşı karşıya olan oğlu Hunter Biden'ı resmen affetti.

Biden yazılı açıklamasında oğlunun "hedef alındığını" savundu ve yargılandığı davaları "adli hata" diye tanımladı.

Biden "Göreve geldiğim ilk günden bu yana Adalet Bakanlığı'nın kararlarına karışmayacağımı söyledim ve oğlumun "seçilerek, adil olmayan bir şekilde kovuşturulmasını izlediğim halde sözümü tuttum" dedi.

Ancak Başkan Biden, adalet sistemine güvenmesine karşın "siyasetin bu süreci zehirlediğini ve adli bir hataya yol açtığını" söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü, sadece birkaç ay önce oğlunu affetmeyeceğini belirtmişti.

Tam ve koşulsuz af, başkanın daha önce oğlunu affetmeyeceğini söylemesinin ardından geldi.

Biden ayrıca "Bu hafta sonu verdiğim kararı daha fazla ertelemenin anlamı yoktu. Umarım Amerikalılar bir baba ve bir başkan olarak bu kararı aldığımı anlar" dedi.

Hunter Biden ise, uyuşturucu bağımlılığının en karanlık günlerinde yaptığı hataların "ailesini kamuoyu önünde aşağılamak ve utandırmak için" siyasi amaçlarla kullanıldığını söyledi.

Biden "Bugün aldığım affı hiç bir zaman çantada keklik görmeyeceğim ve yeniden kurduğum hayatımı hala hasta olanlara ve acı çekenlere yardıma adayacağım" dedi.