

İngiliz edebiyatının Shakespeare’den sonra üzerinde en çok konuşulmuş yazarı John Milton'ın dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak nitelenen kitabı 'Yitirilen Cennet '(Paradise Lost) İthaki Yayınları'ndan çıktı.

512 sayfalık dev eser, Yiğit Yavuz’un çevirisiyle, Türkçe'de ilk kez eksiksiz olarak okurla buluşuyor.

Yitirilen Cennet, Tanrı’ya isyan ederek onunla savaşa tutuşan, sonradan Şeytan adını alacak başmelek Lucifer ve onun isyanına katılmış olan meleklerin atıldığı Cehennem çukurunda başlar…

William Empson gibi bazı çağdaş yazarlar, Milton’ın eserini Hıristiyanlığa kendi içinden yapılmış bir saldırı ve şairin kendi iç çelişkilerini, hatta Hıristiyanlığın içsel çelişkilerini ortaya koyan bir metin olarak değerlendirirler.

John Milton



Yitirilen Cennet’in, asırlar içinde çok sayıda edebiyat, sanat ve popüler kültür ürünü üzerinde büyük etkisi oldu. Gustave Doré, William Blake gibi isimler Kayıp Cennet’in izleklerini resme döktüler. Percy Bysshe Shelley, lirik dramı Zincirlerinden Kurtulmuş Prometheus’un (Prometheus Unbound) önsözünde, karakteri Prometheus’u oluştururken Milton’ın Şeytan’ından esinlendiğini belirtir. Mary Shelley’nin Frankenstein romanı Yitirilen Cennet’e yoğun değinmeler içerir. Joseph Haydn’ın Yaratılış (Die Schöpfung) oratoryosunun librettosunda temel kaynaklardan biri Yitirilen Cennet’tir. 1970’lerin sonunda Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki bu eser üzerine kurulu bir opera bestelemiştir. Böyle sayısız örnekle liste uzatılabilir; sanat ve edebiyatın her alanında bu şaheserin açık etkisi izlenmeye devam ediyor ve edecek. Çünkü Milton’ın şiirleri, tıpkı düzyazıları gibi, ortaya kondukları çağın ötesine uzanan, tüm çağlarda geçerliliğini koruyabilen ürünlerdir.