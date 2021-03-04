Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatEdebiyat
ABONE OL

John Milton'ın 'Yitirilen Cennet' adlı kitabı Türkçe'de ilk kez eksiksiz olarak okurla buluşuyor

Shakespeare’in ardından İngiliz edebiyatının üzerinde en çok konuşulmuş, tartışma yürütülmüş ismi John Milton'ın ölümsüz eseri 'Yitirilen Cennet' Türkçe'de ilk kez eksiksiz olarak İthaki Yayınları'ndan çıktı.

John Milton'ın 'Yitirilen Cennet' adlı kitabı Türkçe'de ilk kez eksiksiz olarak okurla buluşuyor


İngiliz edebiyatının Shakespeare’den sonra üzerinde en çok konuşulmuş yazarı John Milton'ın dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak nitelenen kitabı 'Yitirilen Cennet '(Paradise Lost) İthaki Yayınları'ndan çıktı.
512 sayfalık dev eser, Yiğit Yavuz’un çevirisiyle, Türkçe'de ilk kez eksiksiz olarak okurla buluşuyor.

Yitirilen Cennet, Tanrı’ya isyan ederek onunla savaşa tutuşan, sonradan Şeytan adını alacak başmelek Lucifer ve onun isyanına katılmış olan meleklerin atıldığı Cehennem çukurunda başlar…
William Empson gibi bazı çağdaş yazarlar, Milton’ın eserini Hıristiyanlığa kendi içinden yapılmış bir saldırı ve şairin kendi iç çelişkilerini, hatta Hıristiyanlığın içsel çelişkilerini ortaya koyan bir metin olarak değerlendirirler.

John Milton
John Milton


Yitirilen Cennet’in, asırlar içinde çok sayıda edebiyat, sanat ve popüler kültür ürünü üzerinde büyük etkisi oldu. Gustave Doré, William Blake gibi isimler Kayıp Cennet’in izleklerini resme döktüler. Percy Bysshe Shelley, lirik dramı Zincirlerinden Kurtulmuş Prometheus’un (Prometheus Unbound) önsözünde, karakteri Prometheus’u oluştururken Milton’ın Şeytan’ından esinlendiğini belirtir. Mary Shelley’nin Frankenstein romanı Yitirilen Cennet’e yoğun değinmeler içerir. Joseph Haydn’ın Yaratılış (Die Schöpfung) oratoryosunun librettosunda temel kaynaklardan biri Yitirilen Cennet’tir. 1970’lerin sonunda Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki bu eser üzerine kurulu bir opera bestelemiştir. Böyle sayısız örnekle liste uzatılabilir; sanat ve edebiyatın her alanında bu şaheserin açık etkisi izlenmeye devam ediyor ve edecek. Çünkü Milton’ın şiirleri, tıpkı düzyazıları gibi, ortaya kondukları çağın ötesine uzanan, tüm çağlarda geçerliliğini koruyabilen ürünlerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Keman sanatçısı Yiğit Karataş'la Mozart'tan Chopin'e yolculuk İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATMozart'tan Chopin'e yolculuk İş Sanat'ta
Atakan Çelik: BKM'de ne varsa almışım
KÜLTÜR-SANAT'Yılmaz Hoca bunları hep anlattı'
Mehmet Açar’la Sinema Dersleri: Uzay Operaları-2 yayında!
KÜLTÜR-SANATMehmet Açar’la Sinema Dersleri: Uzay Operaları-2
Oğuz Çelebi ile Can Güneş'ten 'Anlasana'
KÜLTÜR-SANATSohbetten ortaya çıkan şarkı
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş: Azez'de de güzelliği ortaya çıkarıyoruz
KÜLTÜR-SANAT'Temel ihtiyaçlardan biri de estetik'
Yener Sezgin 'Babamın Kemanı'nda
KÜLTÜR-SANATMüzikal filmde rol alacak
Yılmaz Erdoğan yeni şiiri Keşke Gelsen'e Didem Soydan'la klip çekti!
KÜLTÜR-SANATBeğeni toplayan Keşke Gelsen
Çello sanatçısı Jamal Aliyev 'Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeni'nden biri oldu
KÜLTÜR-SANATGenç sanatçı Jamal Aliyev'e büyük onur
Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı
KÜLTÜR-SANATYeniden açıldı
Geleceğin Sineması jüri başkanı Zümrüt Arol Bekçe
KÜLTÜR-SANATGeleceğin Sineması jürisi