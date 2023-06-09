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Johnny Depp, 20 milyon doları elinin tersiyle itti

Geçtiğimiz yıl eski eşi Amber Hear ile giriştiği hukuk davasını kazanan Johnny Depp'in 'Kaptan Jack Sparrow'u canlandırmak üzere tekrar 'Karayip Korsanları' serisine döneceği yönünde iddialar öne sürüldü. 20 milyon dolarlık bir anlaşmadan söz edilirken, Depp cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi

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  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.
  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, kararını açıklamıştı. Haziran ayında Virginia'daki mahkeme jürisi çoğunlukla, Johnny Depp'in lehine karara varmıştı.
  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    Johnny Depp'in iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile karalama davaları henüz bir karara bağlanmadan ve ünlü oyuncu aklanmadan önce, 'Karayip Korsanları' serisinin Jerry Bruckheimer'dan Depp hayranlarını üzen bir açıklama gelmişti.

    Yapımcı, 'Kaptan Jack Sparrow' karakterini canlandıran Johnny Depp'in seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirterek, "Gelecek henüz belirsiz" şeklinde konuşmuştu.
  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    '20 MİLYON DOLAR' İDDİASI

    Johnny Depp'in davadan zaferle çıkmasının üzerinden bir yıl geçmişken, Disney Stüdyoları Başkanı Sean Bailey geçtiğimiz günlerde stüdyonun oyuncunun tekrar ikonik seriye dönüp dönmeyeceğine dair kesin bir şey söyleyemeyeceklerini açıkladı. Bu da, Depp'in bir kez daha sempatik korsan olarak ekranlara döneceği ve Disney ile 20 milyon dolarlık bir anlaşma yapacağı yönünde söylentilerin öne sürülmesine sebep oldu.

    Ancak Daily Mail'in haberine göre; Johnny Depp'in, Disney ile bir daha çalışmak gibi bir planı yok.
  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    "HÂLÂ ÖFKELİ"

    Johnny Depp'e yakın kaynaklar, 60 yaşındaki oyuncunun eski eşi tarafından ortaya atılan iddiaların ardından Disney'in kendisini ortada bırakmasına hâlâ 'öfkeli' olduğunu açıkladı: Amber Heard'ün yalan söylediği apaçık ortada olmasına rağmen Disney Johnny Depp'le olan anlaşmasını bitirmeyi tercih etti.
  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    "Depp'in Disney ile işi bitti" diyen kaynaklar, Johnny Depp'in teklif ne kadar kazançlı olursa olsun ya da rolü ne kadar küçük olursa olsun, söz konusu film için geri dönmeyi asla kabul etmeyeceğine karar verdiğini ve bir daha herhangi bir stüdyo filminde oynamasının pek olası olmadığını söyledi.

    Amber Heard'e karşı yürüttüğü hukuki mücadeleyle geçen beş yılın ardından Johnny Depp, kariyerin müzik, sanat ve sanat filmleri yönetmenliği alanında devam ettiriyor.
  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    İKONİK KARAKTERİ EN SON 2017'DE CANLANDIRDI

    Johnny Depp, Disney tarafından projeden çıkarılmadan önce, en son 2017 yapımı 'Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı' filminde sempatik korsanı canlandırmıştı.

    Olaylı davadaki duruşmalardan birinde, Johnny Depp'e yapılan çapraz sorgusu sırasında Amber Heard'ün avukatı Ben Rottenborn; ünlü isme, "Disney size 300 milyon dolar ve bir milyon alpaka ile gelseydi bile, bu dünyadaki hiçbir şey geri dönüp Disney ile bir 'Karayip Korsanları' filminde çalışmanızı sağlayamazdı, değil mi?" diye sormuştu. Depp ise, avukatın sorusuna "Bu doğru" şeklinde yanıt vermişti. Oyuncu, daha sonra kendi avukatı Camille Vasquez tarafından yapılan sorgulama sırasında Disney tarafından "ihanete uğradığını" hissettiğini söylemişti.
  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    BİRBİRLERİNİ KÖTÜ DAVRANIŞ VE ŞİDDETLE SUÇLADILAR

    Öte yandan geçtiğimiz yıl 6 hafta süren ve televizyonda yayınlanan duruşmayı kamuoyu yakından takip etti. 2017'de boşanan Johnny Depp ve Amber Heard, beş yıllık ilişkilerine dair birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı ve her ikisi de diğerini kötü davranış ve şiddetle suçladı.

    Jüri çoğunlukla Johnny Depp'in yanında yer aldı ve kendisine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Depp, üç yıl önce İngiltere'de benzer bir davayı kaybetmişti.
  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    "HAYATIMI GERİ VERDİLER"

    6 hafta boyunca tarafları dinleyen jüri, Johnny Depp'in eski eşini 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim" demişti.
  • Johnny Depp 20 milyon doları elinin tersiyle itti! 'Karayip Korsanları'na geri dönmeyecek iddiası - Magazin haberleri

    "YAŞADIĞIM HAYAL KIRIKLIĞINI HİÇBİR KELİME ANLATAMAZ"

    Amber Heard kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, AA, Reuters

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