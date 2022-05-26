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Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss konuştu!

Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün artık sona ermek üzere olan 50 milyon dolarlık "iftira" davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmaya canlı video aracılığıyla katılan ünlü aktörün eski sevgilisi Kate Moss, davanın sonucunu değiştirebilecek bir ifade verdi

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  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Bütün dünyanın "yüksek bütçeli bir Hollywood yapımı" gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün artık sona yaklaşılan "iftira" davasında, ünlü aktörün eski sevgilisi Kate Moss, konuştu.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    Moss'un ifadeye çağrılma süreci, Amber Heard'ün bir "dedikoduyu" mahkemede dile getirmesine dayanıyordu.

    Heard, ünlü modelin Depp ile olan ilişkisi sırasında fiziksel şiddete uğradığını duyduğunu söylemişti. Amber Heard, "Öyle bir dedikodu duydum, çok büyük bir dedikodu." demişti.

    Dile getirilen dedikodu, Johnny Depp'in Kate Moss'u merdivenlerden attığı üzerineydi.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    "JOHNNY BENİ TEKMELEMEDİ!"

    İngiltere'den canlı video aracılığıyla duruşmaya bağlanan Kate Moss, Jamaika'da tatildeyken düştüğünü ve Johnny Depp'in ona yardım etmeye geldiğini söyledi.

    1994-1998 yılları arasında Depp ile aşk yaşayan Moss, "Beni asla itmedi, tekmelemedi ya da herhangi bir merdivenden aşağı atmadı." ifadelerini kullandı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    "BENİ ODAMA TAŞIDI"

    Depp'in avukatı Benjamin Chew tarafından sorgulanan ve tatildeki olayla ilgili detayları anlatan 48 yaşındaki model, şu ifadeleri kullandı:

    Odadan ayrılıyorduk ve Johnny benden önce çıktı. Bir yağmur fırtınası vardı ve ben odadan çıkarken merdivenlerden aşağı kayarak sırtımı incittim. Sonra çığlık attım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve acı çekiyordum. Johnny bana yardım etmek için koşarak geri geldi, beni odama taşıdı ve tıbbi yardım almamı sağladı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    Böylece kişisel hayatı hakkında nadiren konuşan ünlü model; Heard'ün, aktörün kendisini merdivenlerden aşağı ittiği iddiasını reddetmiş oldu.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    "JOHNNY DEPP KORKMUŞ GÖRÜNÜYORDU"

    Ardından Amber Heard'ün, Johnny Depp'in Mayıs 2013'te kendisine saldırdığını ileri sürdüğü popüler karavan parkı otelinin yöneticisi Morgan Night da kürsüye çıktı. O gün Heard'ın Depp'ten rahatsız göründüğünü, ancak bunun dışında arkadaşlarıyla kamp ateşi etrafında iyi vakit geçirdiğini söyledi.

    Night, Amber Heard gelip aktör ile konuşmak istediğini söylemeden önce, Depp ile Hicksville hakkında sohbet ettiklerini anlattı. Ünlü ismin, Depp'e kızgın olduğunu ve ona bağırdığını da belirtti.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    Tanık, bunun üzerine Johnny Depp'in sindiğini ve neredeyse korkmuş göründüğünü de sözlerine ekledi. Morgan Night, sonrasında aktörün gecenin erken saatlerinde olduğundan çok daha sessiz hale geldiğini ve daha az dışa dönük göründüğünü gözlemlediğini söyledi.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    Depp'in avukatı Camille Vasquez tarafından sorgulanan Night, sonrasında Heard'ün aktöre bağırdığı bir tartışmaya kulak misafiri olduğunu ifade etti. Heard, Night konuştuğu sırada not alırken görüldü ve otelin yöneticisi karavandaki kırık bir lambadan bahsederken gülümsedi.

    Davanın başlarında verdiği ifadede Heard, Depp tarafından uğradığını iddia ettiği saldırıyı anlatırken, "Orada durup ışığa baktım... Dur ya da başka bir şey demedim." şeklinde konuşmuştu.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    "KISKANÇ VE ÇILGIN!"

    Öte yandan Morgan Night, 21 Nisan'da duruşma devam ederken, Amber Heard'ün "kıskanç ve çılgın!" olduğunu söyleyen bir tweet atmıştı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    DÜNYA BU DAVAYI İZLİYOR

    Depp, eski eşi Heard'ü, yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava etti. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini söylüyor. Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

    Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etti ve eski eşinden 50 milyon dolar istedi.

    Heard ise asıl mağdurun kendi olduğu iddiasıyla karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti.

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