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Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babası sensin!

Bütün dünyanın "yüksek bütçeli bir Hollywood yapımı" gibi takip ettiği Johnny Depp ile Amber Heard'ün altıncı haftasına girilen "iftira" davasında, yeni bir gelişme yaşandı. Salonun arka sıralarında bulunan genç bir kadın, Depp'e bebeğini gösterip "Bu bebek senin!" diye bağırdı

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  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    Johnny Depp (58) ve kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. İkilinin ABD'nin Virginia eyaletinde görülen 50 milyon dolarlık 'iftira' davasında altıncı haftaya girildi. 

    Depp ve Heard'ün özel hayatlarına dair tüm ayrıntıların gözler önüne serildiği davada, şoke eden bir gelişme yaşandı. Salonun arka sıralarında bulunan bir kadın, aniden ayağa kalktıp kucağındaki bebeğin ünlü aktörün çocuğu olduğunu ileri sürdü.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    "JOHNNY SENİ SEVİYORUM"

    Bu gelişme dün duruşmaya verilen ara sırasında yaşandı. İsmi açıklanmayan genç bir kadın, davaya bakan yargıç Penny Azcarete'in salondan çıkmasının ardından Johnny Depp'e "Seni seviyorum. Bizim ruhlarımız birbiriyle bağlantılı." ifadelerini kullandı ve sonra kucağındaki bebeğini gösterip, "Bu bebek senin!" diye bağırdı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    O anlarda Johnny Depp, duruşmalar boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan hayranlarına yaptığı gibi dönüp, kadına el salladı ve sonra da öpücük gönderdi. Genç kadın, daha sonra görevliler tarafından salondan çıkarıldı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    Bu beklenmedik gelişme bir anda herkesin donup kalmasına neden oldu. Fakat işin aslı sonradan ortaya çıktı.

    Law and Crime adlı sitenin belirttiğine göre; söz konusu kadın bu olayın ardından sorgulandı. Genç kadın o sırada şaka yaptığını söyledi. Bu tuhaf olay da Johnny Depp ve Amber Heard davasının unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    ESKİ SEVGİLİ TANIK SANDALYESİNDE

    Öte yandan Depp ve Heard'ün özel hayatlarına dair tüm ayrıntıların gözler önüne serildiği davada, ünlü aktörün eski sevgilisi Kate Moss (48), ifadeye çağrıldı.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Moss, yarın davada tanık sandalyesine çıkacak. Ünlü modelin ifadeye çağrılma süreci ise Amber Heard'ün, bir dedikoduyu mahkemede dile getirmesine dayanıyor.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    Heard, Kate Moss'un Depp ile olan ilişkisi sırasında fiziksel şiddete uğradığını duyduğunu söyledi ve bunu mahkemede "Öyle bir dedikodu duydum, çok büyük bir dedikodu." diyerek ifade etmişti.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    ALTINCI HAFTA NASIL BAŞLADI?

    Duruşmaların son haftasında Johnny Depp'in bir kez daha ifade vermeye çağırılabileceği belirtiliyordu. Ancak Amber Heard'ün avukatları stratejik bir 'U' dönüşü yaparak bu kararlarından vazgeçti.

    Haftanın ilk duruşmasında Heard'ün uzman tanıkları, Johnny Depp'in avukatları tarafından çapraz sorguya alındı. Psikolog David Spiegel ve el cerrahi uzmanı Doktor Richard Moore iki tarafın avukatlarının sorularını yanıtladı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    Cerrah Moore, Avustralya'daki bir tartışma sırasında Depp'in parmağının ciddi şekilde kesildiği kavgayla ilgili değerlendirme yaptı.

    Johnny Depp, eski eşinin kendisine alkol şişesi fırlattığını ve parmağının bu yüzden kesildiğini iddia ediyordu. Doktor, bu yaranın şişe çarpması ile değil elin kapıya sıkışması yoluyla oluştuğunu savundu.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    Çapraz sorgu sırasında Depp'in avukatları, doktora önceden alınan yeminli ifadesini hatırlattı ve "Her ihmal sonucu bu yara olmuş olabilir." deyip, demediğini sordu. Doktor, bunu söylediğini kabul etti.

    Aynı şekilde Doktor Moore, değerlendirmesinin ifadeler üzerinden gerçekleştiğini, Depp'i muayene etmediğini kabul etti. Johnny Depp'in savunma ekibi, kavgaya ait bazıları kan içeren fotoğrafları da duruşmanın bu noktasında gösterdi.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    Psikolog David Spiegel de Depp'in "madde bağımlılığı ve partnerine şiddet uygulayan birinin davranış" kalıbı içinde olduğunu savundu. Depp'in avukatları da Spiegel'ı Depp'i muayene etmeden bu değerlendirmeye varması üzerinden sıkıştırdı.
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında yeni gelişme: Bebeğin babasısın

    Bu hafta ifade süreci sonlanacak olan davada cinsel şiddet dahil birçok iddia dile getirildi. Heard, özetle Depp'i uyuşturucu ve alkol etkisi altındayken kendisine cinsel ve fiziki şiddet uygulamakla suçluyor.

    Bu suçlamaların, kıskançlıkla da ilgili olduğu ve evliliklerinin başlangıcına kadar gittiğini savunuyor. Depp ise Heard tarafından psikolojik ve fiziki şiddete uğrayanın kendisi olduğunu iddia ediyor.

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