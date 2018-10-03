Johnny Depp, Amber Heard'ın şiddet iddiasına yanıt
03.10.2018 - 16:25 | Güncelleme:
ABD'li aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’ın şiddet iddialarının kendisini 'Notre Dame'ın Kamburu' romanında 'Çingene Esmeralda'ya aşık olan çirkin 'Quasimodo’ya çevirdiğini söyledi
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Amber Heard ile olaylı boşanmasından sonra sessiz kalan Johnny Depp, GQ’ya verdiği röportajda ilk kez şiddet iddialarıyla ilgili konuştu.
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55 yaşındaki oyuncu, geçen üç yılda kendisini ‘sapkın biri gibi hissettiğini’ söyledi. Eski eşinin Los Angeles’taki evlerinde kendisine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası insanların artık kendisine farklı gözle baktığını belirtti.
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Gerçeklerin sonunda ortaya çıkacağına inandığını belirten ABD'li aktör, Hollywood kahramanı imajının yeniden inşa edileceğini söyledi.
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Depp ve 32 yaşındaki Heard, Ocak 2017’de boşandı. Boşanma davasında Heard, Depp’in evliliklerinde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Depp’in kendisine telefon fırlattığını söyleyen Heard’ın, yüzündeki şişlikler ve morluklarla çekilen fotoğrafı basına yansıdı ve uzun süre konuşuldu.
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Yaşananları kendi tarafından ilk kez anlatan yakışıklı oyuncu, “Bu incitici. Beni inciten şey, olabildiğince uzağında olduğum biriymişim gibi gösterilmek. Sevdiğin birine zarar vermek mi? Kabadayılık mı? Hayır, bunlar beni tanımlamıyor. Bugüne dek hep sustum. Üzerime yapıştığını ve gittikçe daha da tuhaflaştığını biliyorum" dedi.
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Hakkındaki iddialar nedeniyle insanların gözünde 'Notre Dame'ın Kamburu romanında 'Çingene Esmeralda'ya aşık olan çirkin 'Quasimodo' gibi görüldüğünü söyleyen Johnny Depp, "Hiçbir zaman Sindirella olmayacaktım. Bunu biliyor ve kabul ediyordum. Ama bana bakışın bu kadar hızlı değişeceğini düşünmüyordum. Suçlamalar nedeniyle bana artık farklı gözle bakılıyor" ifadelerini kullandı.
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