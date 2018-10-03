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Yaşananları kendi tarafından ilk kez anlatan yakışıklı oyuncu, “Bu incitici. Beni inciten şey, olabildiğince uzağında olduğum biriymişim gibi gösterilmek. Sevdiğin birine zarar vermek mi? Kabadayılık mı? Hayır, bunlar beni tanımlamıyor. Bugüne dek hep sustum. Üzerime yapıştığını ve gittikçe daha da tuhaflaştığını biliyorum" dedi.