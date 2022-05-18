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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Johnny Depp ve Amber Heard'ün 'aşk notları' ortaya çıktı!

Johnny Depp ile Amber Heard'ün ABD'nin Virginia kentinde görülen iftira davası devam ediyor. Haftalar ilerledikçe Depp ve Heard'ün özel hayatlarının ayrıntıları daha da ortaya seriliyor. Bu kez ikilinin, ortak tuttuğu günlük ve oraya yazılan 'aşk notları' mahkeme heyetinin karşısında okundu

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  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36) arasındaki iftira davası neredeyse her gün yeni bir gelişmeyle devam ediyor. Davanın ilk bölümünde Depp ve tanıkları konuşmuştu. İkinci perdede ise Heard cephesi ifade vermeye başladı. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın dünkü duruşmasında Heard ve Depp'in, birlikte el yazısıyla kaleme aldıkları günlüğe yazdıkları aşk notları ortaya çıktı.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    EN ÖZEL SATIRLAR MAHKEME HEYETİNİN KARŞISINDA OKUNDU

    Tanık kürsüsünde oturan Amber Heard'ün eski eşi hakkında o dönemdeki duyguları da bu şekilde ortaya çıktı. Heard, duruşmada çapraz sorgudaydı. Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez'in sorularına yanıt verdi. Vasquez; salondakilere Amber Heard'ün eski eşiyle birlikte tuttuğu günlüğe yazdığı satırları yüksek sesle okudu.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    "SENİ PARÇALARINA AYIRMAYI VE TADINA VARMAYI İSTİYORUM"

    Bunlardan biri Amber Heard'ün 2015 yılının Mayıs ayında yani daha yeni evli oldukları dönemde yazdığı satırlardı. Heard, deftere el yazısıyla şunları yazmıştı:

    Gerçek aşk, sadece tutkunun çılgınlığını ya da huzurun verdiği güveni seçmekle ilgili değil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluğu ve saygıyı gördüm. Ama hala seni parçalarına ayırmayı, yutmayı ve tadına varmayı istiyorum.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    Amber Heard, Johnny Depp'in avukatı Camilla Vasquez'in sorularına bu satırların eski eşine yazılmış bir aşk notu olduğunu söyleyerek yanıt verdi.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    "BENİM KOCAM, BENİM MUTLU BALAYIM"

    Heard, bir önceki duruşmada Johnny Deppp'in balayında bile kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Fakat buna tezat olarak Heard'ün, 22 Temmuz'da günlüğe "Benim kocam, benim mutlu balayım." yazdığı satırlar da duruşmada hem gösterildi hem okundu. Eski çiftin birlikte tuttuğu günlüğün 1 Ağustos 2015 tarihli sayfasında da aktrisin "Sana ne kadar büyük hayranlık duyduğumu söylemek için sabırsızlanıyorum. Daha muhteşem bir balayı hayal edemezdim." satırları yer alıyor.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    "SICAK VE SEVGİ DOLU KOCA"

    Bundan bir gün sonra yazılan satırlarda da Amber Heard, Depp'i ne kadar özlediğini ifade edip, ondan "sıcacık, sevgi dolu koca" olarak söz ediyor.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    FOTOĞRAF BÜYÜK KAVGADAN SONRA ÇEKİLMİŞ

    Ortak günlüğün sayfalarına yapıştırılmış bir de fotoğraf yer alıyor. Çiftin Avustralya'da olduğu sırada çekilen bu fotoğrafta Heard ve Depp, bir teknede birbirlerine sarılmış olarak görülüyor. O karede Depp'in parmağındaki sargı da dikkat çekiyor. Yani bir başka deyişle bu fotoğraf, Depp'in parmağını yaraladığı o büyük kavga sonrasında çekilmiş.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    "ARAMIZDAKİ BARIŞI BESLEMENİN BİR YOLU"

    Günlükteki satırların okunmasından sonra avukat Vasquez, Heard'e bunun bir "aşk günlüğü" olup olmadığını sordu. O da bu soruya "Evet." diyerek yanıt verdi. Amber Heard bu günlüğü aşkının ifadesi olarak kullandığını ve iletişimlerinin bir parçası olduğunu ama daha da önemlisi kendisi için kocasıyla arasındaki barışı beslemenin bir yolu olduğunu ekledi.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    "KAVGADAN SONRA ÖZÜR DİLEMEK ÖNEMLİ"

    Avukat Vasquez, Amber Heard'e bu günlüğü, aynı zamanda yaptıkları yüzünden Johnny Depp'ten özür dilemenin bir yolu olarak görüp görmediğini de sordu. Heard de buna karşılık olarak "Kavgalardan sonra özür dilemenin önemli olduğunu" söyleyerek yanıt verdi.
  • Johnny Depp ve Amber Heard'ün aşk notları ortaya çıktı!

    "SANA İHTİYACIM VAR"

    Günlükte aktrisin 17 Ağustos 2015'te deftere yazdığı "Lanet olsun, seni seviyorum Johnny... Sonsuza kadar sana bağlıyım. Bunu düzeltmeme izin ver, bunu hak ediyorsun. Sana ihtiyacım var. Sen benim köşe taşımsın, benim kalbim, her şeyimsin. Kavga etmemizden nefret ediyorum. Seni her şeyden çok seviyorum, seni seviyorum, sana ihtiyacım var." satırları da yer alıyor. 

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