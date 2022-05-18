"SENİ PARÇALARINA AYIRMAYI VE TADINA VARMAYI İSTİYORUM"

Bunlardan biri Amber Heard'ün 2015 yılının Mayıs ayında yani daha yeni evli oldukları dönemde yazdığı satırlardı. Heard, deftere el yazısıyla şunları yazmıştı:

Gerçek aşk, sadece tutkunun çılgınlığını ya da huzurun verdiği güveni seçmekle ilgili değil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluğu ve saygıyı gördüm. Ama hala seni parçalarına ayırmayı, yutmayı ve tadına varmayı istiyorum.