Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Johnny Depp ve Penelope Cruz'dan yeni film: Day Drinker - magazin haberleri

        Johnny Depp ve Penelope Cruz'dan yeni film: Day Drinker

        Bugüne dek üç filmde birlikte rol alan Johnny Depp ve Penelope Cruz, 'Day Drinker' filminde başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birlikte dördüncü film
        ABONE OL
        ABONE OL

        Johnny Depp ve Penelope Cruz, dördücü defa aynı filmde rol alacak.

        61 yaşındaki ABD'li oyuncu Depp ile 50 yaşındaki İspanyol oyuncu Cruz, aksiyon gerilim türündeki 'Day Drinker'da başrolleri paylaşacak. Filmin yönetmenliğini Marc Webb üstlenecek.

        Depp ve Cruz daha önce 'Blow' (2001), 'Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde' (2011) ve 'Doğu Ekspresinde Cinayet' (2017) filmlerinde birlikte oynadı.

        Eski eşi Amber Heard ile çekişmeli ayrılık süreci ve şiddet iddiaları nedeniyle açılan davalar sonucu Hollywood'dan dışlanan Depp, 2023 yılında Fransız filmi 'Jeanne du Barry'de rol aldı ve böylece şiddetten aklanmasının ardından sinemaya dönüşünü ilan etti. Bu yılki bağımsız film 'Modi'nin hem başrol oyunculuğunu hem de yönetmenliğini üstlendi. Her iki proje de ticari beklentiler içermeyen, Avrupalı ​​yatırımcılar tarafından finanse edilen filmlerdi.

        Depp, Cruz ile birlikte oynayacağı yeni filmle Hollywood'a dönüşünü ilan etmiş oluyor.

        'Day Drinker' filminin hikayesi, bir yolcu gemisi barmeni ile gizemli bir müşterinin yollarının kesişmesi ve kendilerini bir suçluya beklenmedik şekillerde bağlanmış bulmaları olarak aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Penélope Cruz
        #Johnny Depp
        #day drinker
        #film
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde