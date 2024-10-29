Johnny Depp ve Penelope Cruz'dan yeni film: Day Drinker

Johnny Depp ve Penelope Cruz, dördücü defa aynı filmde rol alacak.

61 yaşındaki ABD'li oyuncu Depp ile 50 yaşındaki İspanyol oyuncu Cruz, aksiyon gerilim türündeki 'Day Drinker'da başrolleri paylaşacak. Filmin yönetmenliğini Marc Webb üstlenecek.

Depp ve Cruz daha önce 'Blow' (2001), 'Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde' (2011) ve 'Doğu Ekspresinde Cinayet' (2017) filmlerinde birlikte oynadı.

Eski eşi Amber Heard ile çekişmeli ayrılık süreci ve şiddet iddiaları nedeniyle açılan davalar sonucu Hollywood'dan dışlanan Depp, 2023 yılında Fransız filmi 'Jeanne du Barry'de rol aldı ve böylece şiddetten aklanmasının ardından sinemaya dönüşünü ilan etti. Bu yılki bağımsız film 'Modi'nin hem başrol oyunculuğunu hem de yönetmenliğini üstlendi. Her iki proje de ticari beklentiler içermeyen, Avrupalı ​​yatırımcılar tarafından finanse edilen filmlerdi.