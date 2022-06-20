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Haberler Dünyadan Johnny Knoxville ile Naomi Nelson boşanıyor - Magazin haberleri
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Johnny Knoxville ile Naomi Nelson boşanıyor

Johnny Knoxville, 12 yıllık eşi Naomi Nelson'a boşanma davası açtı. Komedyen, ayrıca iki çocuğunun ortak velayeti için mahkemeye talepte de bulundu

Johnny Knoxville ile Naomi Nelson boşanıyor - Magazin haberleri
Boşanıyorlar
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HABERTURK.COM

ABD’li komedyen Johnny Knoxville ile 2010 yılında nikah masasına oturan oyuncu Naomi Nelson'dan kötü haber geldi. Çift, ayrılık kararı aldı.

BOŞANIYORLAR

TMZ'nin haberine göre; Knoxville, geçtiğimiz gün Los Angeles’ta 12 yıllık eşine boşanma davası açtı. Johnny Knoxville'in avukatına belgelerini sunduğu ve çocuklarının velayetini almak için mahkemeye talepte bulunduğu öğrenildi.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Çiftin, 12 yıllık evliliğinden Rocko Akira Clapp (12) isimli bir oğlu ve Arlo Clapp (10) adında bir kızı bulunuyor.

* Haberin görselleri Reuters tarafından servis edilmiştir.

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