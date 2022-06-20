Boşanıyorlar

Johnny Knoxville ile Naomi Nelson boşanıyor - Magazin haberleri

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ABD’li komedyen Johnny Knoxville ile 2010 yılında nikah masasına oturan oyuncu Naomi Nelson'dan kötü haber geldi. Çift, ayrılık kararı aldı.

BOŞANIYORLAR

TMZ'nin haberine göre; Knoxville, geçtiğimiz gün Los Angeles’ta 12 yıllık eşine boşanma davası açtı. Johnny Knoxville'in avukatına belgelerini sunduğu ve çocuklarının velayetini almak için mahkemeye talepte bulunduğu öğrenildi.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Çiftin, 12 yıllık evliliğinden Rocko Akira Clapp (12) isimli bir oğlu ve Arlo Clapp (10) adında bir kızı bulunuyor.

* Haberin görselleri Reuters tarafından servis edilmiştir.