Johnny Wactor'ın cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Aile ve arkadaşlarından oluşan ve kendilerine 'Johnny İçin Adalet' adını veren bir grup, geçen hafta soruşturmanın daha acil hale getirilmesi çağrısında bulunan bir miting düzenlemişti.

Belediye Başkanı Karen Bass yaptığı açıklamada, "Şehrimizi daha güvenli hale getirmek için agresif adımlar atmaya devam etmeliyiz" dedi.

Fotoğraflar: AP, Avalon