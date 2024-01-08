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        Haberler Sağlık Kanser Johnson&Johnson, kanser tedavisi geliştiricisi markayı satın alıyor

        Johnson&Johnson, kanser tedavisi geliştiricisi markayı satın alıyor

        ABD'li Johnson&Johnson, hedefe yönelik kanser tedavileri portföyünü bünyesine katmak için ilaç geliştiricisi Ambrx Biopharma'yı 2 milyar dolara satın alacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:14 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:14
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        Johnson&Johnson'dan kanser tedavisi adımı
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        Johnson&Johnson'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyar dolarlık satın almanın, şirkete hedefe yönelik kanser tedavilerini tasarlamak, geliştirmek ve ticarileştirmek için belirgin bir fırsat sunacağı bildirildi.

        Ambrx'in antikor ilaç konjugatları (ADC) olarak adlandırılan tescilli teknolojisinin, kemoterapiyle ilişkili yaygın yan etkiler olmadan kanser hücrelerinin hedeflenen ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağladığı vurgulanan açıklamada, Johnson&Johnson'daki bilim insanlarının Ambrx araştırmacılarıyla ileri prostat kanserindeki çalışmaları hızlandırmayı ve yeni ADC ürünü geliştirmeyi de planladığı aktarıldı.

        Açıklamada, anlaşma şartları uyarınca Johnson&Johnson'ın, Ambrx'in tüm hisselerini hisse başına 28 dolar nakit karşılığında satın alacağı belirtilerek, işlemin tamamlanmasının, Ambrx hissedarlarının onayı ve ilgili mevzuat izinlerinin alınmasına bağlı 2024'ün ilk yarısında gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

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