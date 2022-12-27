Jorge Jesus: “Savunma arkasına atılan toplarda risk var ama bu stille 40 gol attık”

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maç olduğu gibi bu maçında önemli olduğunu söyleyerek, “Bugün galibiyet daha da önemliydi. Ligde son 2 maçta mağlup olmuştuk. Son 3 maçta kırmızı kart görmüştük. Bu kırmızı kartlar bize problem çıkarttı. Bugün yine takım bir kez daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu. 4-0 kazandık ama 3, 4 gol daha atabilirdik. Kaleyi bulan şut sayımız 15. Ligde 40 gol attık, güzel rakam. Oyuncularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Taraftarlar maç boyunca destek, özgüven verdiler. Yeni yıl geliyor, taraftarlarımıza sağlık, başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum” dedi.