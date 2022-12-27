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Jorge Jesus: “Savunma arkasına atılan toplarda risk var ama bu stille 40 gol attık”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-0’lık Hatayspor galibiyeti sonrası futbolcularının bir kez daha özgüvenli bir oyun ortaya koyduğunu söyledi

Jorge Jesus: “Savunma arkasına atılan toplarda risk var ama bu stille 40 gol attık”
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maç olduğu gibi bu maçında önemli olduğunu söyleyerek, “Bugün galibiyet daha da önemliydi. Ligde son 2 maçta mağlup olmuştuk. Son 3 maçta kırmızı kart görmüştük. Bu kırmızı kartlar bize problem çıkarttı. Bugün yine takım bir kez daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu. 4-0 kazandık ama 3, 4 gol daha atabilirdik. Kaleyi bulan şut sayımız 15. Ligde 40 gol attık, güzel rakam. Oyuncularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Taraftarlar maç boyunca destek, özgüven verdiler. Yeni yıl geliyor, taraftarlarımıza sağlık, başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum” dedi.

“Savunma arkasına atılan toplarda risk var ama biz bu stille 40 gol attık”

Savunma arkasına atılan toplarla ilgili sorulan soruya cevap veren Jesus, “Bunun bir çözümü yok, bizim oynamış olduğumuz futbolun riski bu. Bunu bilerek göz önüne alıyoruz. Rakiplerin bunu değerlendirebilecek kapasitesi varsa faydalanıyorlar. Arkaya atılan toplarda risk var biliyoruz ama sahada bu oyun stilini sergiliyoruz, bu yüzden 40 gol attık” şeklinde konuştu

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