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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Bitexen Giresunspor maçının ardından "Biz hala en üst sıradayız” açıklamasında bulundu. Jesus hakem Arda Kardeşler'e de tepki gösterdi

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  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde evlerindeki ilk mağlubiyeti aldıklarını ifade ederken hakem Arda Kardeşler'e de tepki gösterdi: 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    “Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3. kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi görmüştü, bugün Pedro gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia’ya kart göstermişti. Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu." 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "Pedro atıldıktan sonra ilk yarının bitmesine 5 dakika vardı, dengemiz biraz bozuldu. İkinci yarı iyi başladık. 10 kişi olmamıza rağmen problem yaşamadık. Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor." 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "Ligde hala birinci sıradayız. Bugün olan oldu. Daha önceden sorsaydınız Dünya Kupası’ndan önce verilen aradan önce takımınız 1 puan farkla lider olacak deselerdi kabul ederdim. Ama şu an daha fazla puanla lideriz. Biz hala en üst sıradayız”
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "SAKATLIKLAR BAŞARILI OLMANIN BEDELİ"

    "Sakatlıklar başarılı olmanın bedeli" diye konuşan Jesus, şöyle devam etti: “Şu anda Avrupa Ligi’nde son 16’dayız ve sakatlık riski limitinde olan çok fazla oyuncumuz var. Haftada 1 maç yapıyor olsaydık bu durum bu kadar olmazdı. Bu mesleğimizin parçası." 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "Avrupa Ligi’nde gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Takımım genel olarak iyi bir performans sergiledi. Bu ara takımımıza iyi gelecek. Sakat oyuncular dönecek, yorgun oyuncular toparlayacak. Fenerbahçe futbolcuları bu sene 25 maç oynadılar, bu tarz durumlarla baş edebilmeyi bilmeniz gerekiyor." 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "Bugünkü mağlubiyetin sebebi kontrolümüzün dışında olan bazı faktörler, görmüş olduğumuz kırmızı kart ve Serdar’ın şanssızlığı. Bazı anları kontrol edemiyorsunuz ama her şeye hazır olmanız gerekiyor." 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "Bugün bu iki olay başımıza geldi ve Serdar ayağı kaydı yere düştü. İşimizin hayatımızın bir parçası bu. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün harikalardı." 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "Futbolcular maçı kaybetmelerine rağmen taraftarın vermiş olduğu destek sayesinde özgüvenli bir şekilde içeri girdiler. Takım bir kişi eksik olmasına rağmen savaştı oyuncular ve taraftarlar bunu gördü”
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    LUAN PERES AMELİYAT OLACAK MI?

    “Sağlık ekibimiz Peres’in tedavisini normal bir şekilde yürütüyor. Ameliyat olmadan iyileştirmesini sağlamaya çalışıyor. Yüzde yüz iyi bir durumda olacak mı bilemiyoruz ama ameliyat olmayacak. 25 Aralık’ta lig tekrar başladığında kendisinin takıma katılacağını umuyoruz”
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    SERDAR AZİZ'E DESTEK

    “Serdar Aziz’in bugün özellikle şanssız olduğu iki an vardı. Bu maçtan önceki lig maçında çok iyi performans sergilemişti. Bugün şanssızlık yaşadı, bazen bu anlar başınıza gelebilir. Ama ben onların hocaları olarak onları anlıyorum. Onların da yanında olduğumu gösteriyorum." 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "Basın toplantısına biraz geciktik, çünkü oyuncularıma dedim ki kimse soyunma odasından çıkmasın dedim. İzinden önce vedalaşmak istedim onlarla. Oyuncularımıza iyi tatiller diledik. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar." 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "Taraftarlar da takımlarının arkasında olduğunu gösterdi. Hepimiz aynı gemideyiz, aynı amaç için birlikteyiz. Dolayısıyla taraftarın desteği çok önemli. Futbolda olaylar hafta hafta belirlenir." 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan hakem tepkisi

    "Bugün baktığımız zaman başımıza gelenin bir iş kazasını olduğunu düşünüyorum ama her şey maç maç belirleniyor. Önemli olan taraftarlarımızın da bizim yanımızda olduğunu gördü”

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